За перевозку детей на СИМ и езду вдвоем оштрафуют — суммы наказания обсуждают

В России хотят обязать электросамокатчиков регистрировать свои СИМ

Документ, устанавливающий порядок госрегистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), разрабатывают в России. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, Правительство РФ прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», – уточнил сенатор.

Шейкин убежден, что благодаря этому документу повысится контроль за использованием СИМ, риски аварийных ситуаций будут сведены к минимуму, а всем участникам дорожного движения обеспечат защиту.

Группа сенаторов, включая Шейкина и председателя комитета по госстроительству Андрея Клишаса, в апреле 2024 года внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, в рамках которого вводятся штрафы за нарушения ПДД при управлении СИМ, а также велосипедами. Документ приняли в первом чтении 10 июля.

Поправками в КоАП предлагается установить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. Вводятся штрафы за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда. В зависимости от превышенной скорости, штраф составит от 500 до 5000 рублей. За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается штраф в размере до 3 тыс. рублей, а за перевозку детей – 5000 рублей. Законопроектом предусмотрены и другие наказания для электросамокатчиков и велосипедистов за нарушение ПДД.

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Источник: tass.ru