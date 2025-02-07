#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

За перевозку детей на СИМ и езду вдвоем оштрафуют — суммы наказания обсуждают

В России хотят обязать электросамокатчиков регистрировать свои СИМ

Документ, устанавливающий порядок госрегистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), разрабатывают в России. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, Правительство РФ прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», – уточнил сенатор.

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Шейкин убежден, что благодаря этому документу повысится контроль за использованием СИМ, риски аварийных ситуаций будут сведены к минимуму, а всем участникам дорожного движения обеспечат защиту.

Группа сенаторов, включая Шейкина и председателя комитета по госстроительству Андрея Клишаса, в апреле 2024 года внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, в рамках которого вводятся штрафы за нарушения ПДД при управлении СИМ, а также велосипедами. Документ приняли в первом чтении 10 июля.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Поправками в КоАП предлагается установить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. Вводятся штрафы за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда. В зависимости от превышенной скорости, штраф составит от 500 до 5000 рублей. За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается штраф в размере до 3 тыс. рублей, а за перевозку детей – 5000 рублей. Законопроектом предусмотрены и другие наказания для электросамокатчиков и велосипедистов за нарушение ПДД.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 44
07.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0