Эти признаки укажут на неисправность выхлопной системы машины

Эксперт Габараева перечислила основные признаки неисправной выхлопной системы

Директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева рассказала, что на неисправность системы выхлопа автомобиля прежде всего укажут посторонние звуки и запах отработанных газов в салоне.

Эксперт отметила, что вещества, которые содержатся в выхлопе, опасны для здоровья человека.

При появлении неисправностей система выхлопа часто издает громкие звуки и резкие хлопки при работе двигателя, а также при наборе скорости, пояснила Габараева. При этом утечка газов негативно отражается на работе мотора и увеличивает расход бензина.

Средний срок службы глушителя составляет 3-6 лет, в зависимости от качества материалов и условий эксплуатации. Глушитель из алюминизированной стали прослужит 3-4 года, а изделия из нержавейки намного более долговечны.

Для продления срока службы глушителя нужно время от времени делать его антикоррозийную обработку. Также стоит помнить, что во время кратких поездок внутри глушителя скапливается конденсат, вызывающий его коррозию детали, пояснила эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»