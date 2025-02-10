#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Парковка автомобиля на такой разметке грозит штрафом до 5000 рублей

Депутаты Петербурга утвердили штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке

Автовладельцев Петербурга будут штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке. Соответствующие поправки в региональный закон об административных нарушениях утвердили депутаты Законодательного собрания.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн
«Петербургские депутаты на заседании намерены рассмотреть в третьем чтении соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Эксплуатационная разметка обозначает повороты во дворе, парковка на которых затрудняет проезд транспорта, места, где ходят пешеходы, а также дорогу у контейнерных площадок и пожарных гидрантов.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

За нарушение водителями правил парковки на эксплуатационной маркировке ввели штраф в размере 3-5 тыс. рублей, должностных лиц накажут более строго: от пяти до 40 тыс. рублей, а юридических – от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Нововведение депутаты ЗакСа обсуждали в рамках мероприятий по улучшению благоустройства городских территорий и с целью повышения безопасности пешеходов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: fontanka.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 506
10.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0