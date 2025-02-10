Парковка автомобиля на такой разметке грозит штрафом до 5000 рублей

Депутаты Петербурга утвердили штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке

Автовладельцев Петербурга будут штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке. Соответствующие поправки в региональный закон об административных нарушениях утвердили депутаты Законодательного собрания.

«Петербургские депутаты на заседании намерены рассмотреть в третьем чтении соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Эксплуатационная разметка обозначает повороты во дворе, парковка на которых затрудняет проезд транспорта, места, где ходят пешеходы, а также дорогу у контейнерных площадок и пожарных гидрантов.

За нарушение водителями правил парковки на эксплуатационной маркировке ввели штраф в размере 3-5 тыс. рублей, должностных лиц накажут более строго: от пяти до 40 тыс. рублей, а юридических – от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Нововведение депутаты ЗакСа обсуждали в рамках мероприятий по улучшению благоустройства городских территорий и с целью повышения безопасности пешеходов.

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Источник: fontanka.ru