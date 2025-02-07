Гражданка купила автомобиль и получила неожиданный штраф

Россиянке назначили штраф 855 тыс. руб. за покупку авто у иностранца за наличные

В России начали штрафовать граждан за покупку автомобилей у иностранных продавцов за наличные, сумма штрафа составляет 20–40% от общей стоимости сделки.

По данным Telegram-канала Mash, жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку Kia Sorento стоимостью 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии за наличные.

Причиной штрафа стали действия ФНС и закон 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который гласит, что если у продавца нет паспорта РФ, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку.

Женщина не знала о законе, запрещающем такие сделки без использования банковского перевода, и обратилась за помощью в Национальный автомобильный союз.

Глава НАС Антон Шапарин отметил, что союз уже обратился в Министерство финансов РФ с просьбой пересмотреть данную практику, учитывая членство России в Едином таможенном пространстве.

Ранее и юрист Сергей Радько подтвердил «Российской газете», что россиянам за покупку автомобилей у иностранцев за наличные могут грозить штрафы в размере 20—40% от стоимости покупки.

В России также предлагается ввести штраф за езду вдвоем на одном электросамокате в размере до 3 тыс. рублей, а за перевозку детей – 5000 рублей. Рассматриваются и другие наказания для электросамокатчиков и велосипедистов за нарушение ПДД.