В два раза меньше новых легковых машин привезли в Россию

«Автостат»: в январе импорт новых легковых автомобилей в РФ сократился вдвое

В январе текущего года в РФ импортировали 31,9 тыс. новых легковых машин, что в два раза меньше, чем в том же месяце 2024 года. Уточняется, что легковых авто с пробегом в этом году ввезли 19,4 тыс. штук, что лишь на 2% меньше, чем в январе прошлого года.

Эксперты отмечают, что до осеннего повышения утильсбора в страну ввезли избыточное количество машин. Поэтому сейчас не имеет смысла импортировать автомобилей больше, так как рынок насыщен.

Лидером по объему импорта среди новых легковушек стала марка Haval, среди моделей лидирует кроссовер Omoda С5. Среди подержанных авто на первое место вышла Toyota, а среди моделей – Honda Freed.

Большая часть (91,6%) всех новых легковых машин, завезенных в январе, прибыли в РФ из КНР. На Белоруссию и Киргизию пришлось по 2,4% импорта, а Казахстан занял всего 0,6%. Таким образом, альтернативный импорт в Россию через другие страны упал до минимальных значений.

Из Японии в январе привезли 53,2% всех б/у легковушек, из Южной Кореи поставили 16,6%, из КНР – 16,4%.

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Источник: Автостат