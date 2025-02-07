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В два раза меньше новых легковых машин привезли в Россию

«Автостат»: в январе импорт новых легковых автомобилей в РФ сократился вдвое

В январе текущего года в РФ импортировали 31,9 тыс. новых легковых машин, что в два раза меньше, чем в том же месяце 2024 года. Уточняется, что легковых авто с пробегом в этом году ввезли 19,4 тыс. штук, что лишь на 2% меньше, чем в январе прошлого года.

Эксперты отмечают, что до осеннего повышения утильсбора в страну ввезли избыточное количество машин. Поэтому сейчас не имеет смысла импортировать автомобилей больше, так как рынок насыщен.

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Лидером по объему импорта среди новых легковушек стала марка Haval, среди моделей лидирует кроссовер Omoda С5. Среди подержанных авто на первое место вышла Toyota, а среди моделей – Honda Freed.

Большая часть (91,6%) всех новых легковых машин, завезенных в январе, прибыли в РФ из КНР. На Белоруссию и Киргизию пришлось по 2,4% импорта, а Казахстан занял всего 0,6%. Таким образом, альтернативный импорт в Россию через другие страны упал до минимальных значений.

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Из Японии в январе привезли 53,2% всех б/у легковушек, из Южной Кореи поставили 16,6%, из КНР – 16,4%.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 263
07.02.2025 
Фото:Depositphotos
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