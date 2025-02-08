Популярный в России бренд запускает продажи нового шикарного седана по доступной цене

Гибридный седан Geely Galaxy L6 EM-i поступит в продажу в Китае 15 февраля

Среди множества автомобилей, представленных на рынке, особое внимание привлекает новый гибридный седан Geely Galaxy L6 EM-i. Официальная премьера этого автомобиля состоялась в январе, и уже с 15 февраля он поступит в продажу в Китае.

Интересно, что его цена варьируется от 89 800 до 116 800 юаней (примерно от 1,2 до 1,6 миллиона рублей), что делает его более доступным по сравнению с популярной «Ладой Вестой». Кроме того, в рамках стартовой акции покупатели смогут воспользоваться скидкой в 7000 юаней, что эквивалентно 94 тысячам рублей по текущему курсу.

Geely Galaxy L6 EM-i

Geely Galaxy L6 EM-i представляет собой среднеразмерный седан, который сочетает в себе стильный внешний вид и просторный интерьер. Его кузов имеет длину 4782 мм, ширину 1875 мм и высоту 1489 мм, а колесная база составляет 2752 мм. Снаряженная масса автомобиля варьируется от 1570 до 1700 кг в зависимости от выбранной комплектации.

Под капотом Geely Galaxy L6 EM-i находится современная гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 110 л.с. (136 Нм) и синхронного электродвигателя с постоянными магнитами мощностью 215 л.с. Трансмиссия E-DHT обеспечивает плавный и эффективный переход между режимами работы.

Гибридный седан предлагает два варианта аккумуляторов: с емкостью 8,5 кВт·ч и 19,09 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 60 или 140 километров по циклу CLTC соответственно. При полном баке бензина объемом 60 литров общий запас хода может достигать впечатляющих 2000 километров. Средний расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 километров, что делает Galaxy L6 EM-i одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Интерьер Geely Galaxy L6 EM-i

Салон Geely Galaxy L6 EM-i порадует пользователей современными технологиями и высоким уровнем комфорта. Внутри автомобиля установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 14,6-дюймовым центральным экраном. Одной из ключевых особенностей является встроенный голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который позволяет управлять различными функциями автомобиля с помощью голосовых команд.

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Источник: CarNewsChina