Kia представила свой самый доступный кроссовер: цена действительно впечатляет

Базовая версия нового кроссовера Kia Syros стоит 11 500 долларов

Индийский рынок готовится к появлению Kia Syros – компактного кроссовера, который обещает стать настоящей сенсацией благодаря своему привлекательному сочетанию цены и оснащения. Самая доступная версия обойдется всего в 11 500 долларов.

Базовая комплектация Kia Syros уже предлагает впечатляющий набор функций. Под капотом скрывается 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач.

Kia Syros

Несмотря на скромный объем двигателя, заявленной мощности достаточно для уверенного передвижения в городском потоке. В стандартное оснащение входят галогеновые фары, 15-дюймовые стальные диски с колпаками, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, кондиционер с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров и электрорегулируемые зеркала.

Более дорогие комплектации Kia Syros предлагают расширенный список опций, делая автомобиль ещё более привлекательным. За дополнительную плату вы можете получить: люк, рейлинги, электроскладывающиеся зеркала, два дополнительных динамика и регулировку водительского сиденья по высоте.

Интерьер Kia Syros

Вариант для тех, кто предпочитает экономичность и крутящий момент дизельного двигателя доступен только с механической коробкой передач, цена от 12 600 долларов. Двухпедальная версия с роботизированной коробкой передач (бензиновый двигатель) обойдется от 14 700 долларов, а вариант с классическим гидроавтоматом и дизельным двигателем — от 19 500 долларов.

В топовых комплектациях Kia Syros предлагает передовые системы безопасности и комфорта: система кругового обзора, комплекс ассистентов ADAS второго уровня, мониторинг слепых зон, вентиляция задних сидений, аудиосистема Harman/Kardon и автоматическое переключение света.

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Источник: Российская газета