#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Kia представила свой самый доступный кроссовер: цена действительно впечатляет

Базовая версия нового кроссовера Kia Syros стоит 11 500 долларов

Индийский рынок готовится к появлению Kia Syros – компактного кроссовера, который обещает стать настоящей сенсацией благодаря своему привлекательному сочетанию цены и оснащения. Самая доступная версия обойдется всего в 11 500 долларов.

Базовая комплектация Kia Syros уже предлагает впечатляющий набор функций. Под капотом скрывается 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач.

Kia Syros
Kia Syros
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Несмотря на скромный объем двигателя, заявленной мощности достаточно для уверенного передвижения в городском потоке. В стандартное оснащение входят галогеновые фары, 15-дюймовые стальные диски с колпаками, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, кондиционер с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров и электрорегулируемые зеркала.

Более дорогие комплектации Kia Syros предлагают расширенный список опций, делая автомобиль ещё более привлекательным. За дополнительную плату вы можете получить: люк, рейлинги, электроскладывающиеся зеркала, два дополнительных динамика и регулировку водительского сиденья по высоте.

Интерьер Kia Syros
Интерьер Kia Syros

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Вариант для тех, кто предпочитает экономичность и крутящий момент дизельного двигателя доступен только с механической коробкой передач, цена от 12 600 долларов. Двухпедальная версия с роботизированной коробкой передач (бензиновый двигатель) обойдется от 14 700 долларов, а вариант с классическим гидроавтоматом и дизельным двигателем — от 19 500 долларов.

В топовых комплектациях Kia Syros предлагает передовые системы безопасности и комфорта: система кругового обзора, комплекс ассистентов ADAS второго уровня, мониторинг слепых зон, вентиляция задних сидений, аудиосистема Harman/Kardon и автоматическое переключение света.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 11773
08.02.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0