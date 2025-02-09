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В Россию привезли японский седан с просторным салоном и автоматом по очень приятной цене

Стоимость седана Honda Crider на российском рынке снизилась до 1,89 млн рублей

Российский авторынок преподносит неожиданные сюрпризы. На фоне роста цен и дефицита многие обращают внимание на бюджетные варианты, но мало кто ожидает найти среди них просторный и комфортабельный седан от Honda по цене, сравнимой с Lada Vesta или даже ниже. Речь идет о Honda Crider – компактном седане, собирающемся для китайского рынка.

Минимальная стоимость седана на данный момент составляет 1 890 000 рублей. Это делает его серьезным конкурентом не только Vesta, чей топовый вариант Techno с вариатором оценивается в 1 960 000 рублей, но и значительно более дорогому «Москвичу 6» (от 2 200 000 рублей). Разница ощутима, особенно учитывая, что Crider предлагает более высокий уровень оснащения и комфорта.

Honda Crider
Honda Crider
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Заявленная цена в 1 890 000 рублей, правда, может варьироваться в зависимости от региона. Так, в Заринске (Алтайский край) и Екатеринбурге Crider предлагается за 1 950 000 рублей, включая все необходимые документы для регистрации. В Москве цена достигает 2 000 000 рублей, в Казани – 2 170 000 рублей, а в Севастополе – 2 200 000 рублей.

Под капотом скрывается проверенный 1,0-литровый бензиновый турбомотор от Honda Civic, выдающий 122 л.с. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор, обеспечивающий плавное и комфортное ускорение. Заявленный расход топлива – всего 5,9 л на 100 км.

Интерьер Honda Crider
Интерьер Honda Crider

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Список оснащения также впечатляет: регулируемая рулевая колонка, кожаная отделка сидений, бесключевой доступ, электронный «ручник» с функцией AutoHold, камера заднего вида, цифровая приборная панель, светодиодные фары, мультимедийная система и 16-дюймовые литые диски.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 244
09.02.2025 
Фото:Honda
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