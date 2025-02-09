Новый кроссовер с просторным салоном и брутальным дизайном скоро поступит в продажу

Продажи кроссовера GAC GS8 в версии Traveller стартуют в РФ весной 2025 года

GAC GS8 второго поколения будет представлен в брутальной версии под названием Traveller. Ожидается, что модель поступит в продажу в конце февраля или начале марта текущего года, как сообщили представители российского офиса GAC.

GAC GS8 Traveller выделяется на фоне своей базовой версии благодаря более агрессивному и мощному внешнему виду.

GAC GS8 Traveller

Автомобиль получил обновлённые пластиковые бамперы и бокс для хранения на двери багажника, что придаёт ему дополнительную функциональность и современный стиль. Размеры Traveller-версии также увеличены: длина составляет 5110 мм, ширина – 1976 мм, а высота – 1780 мм. Колесная база осталась на уровне 2920 мм, что обеспечивает хорошую устойчивость и маневренность на дороге.

Под капотом GAC GS8 Traveller установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который развивает мощность 252 л. с. В сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, кроссовер обещает быть не только мощным, но и комфортным в управлении.

GAC GS8 Traveller

На данный момент информация о комплектациях и ценах GAC GS8 Traveller остается в стадии обсуждения. Базовая версия GAC GS8 предлагается в нескольких комплектациях: GL, GT, GX и GX Premium, с ценовым диапазоном от 3 999 000 до 4 749 000 рублей. Ожидается, что новая версия Traveller будет находиться в схожем ценовом сегменте, однако точные цифры пока не озвучены.

Помимо GAC GS8 Traveller, китайская марка GAC готовит к дебюту и новый компактный кроссовер GAC GS4. Эта модель уже прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что является обязательным шагом для официальных продаж на российском рынке.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Китайские автомобили