Этот автомобиль стал самым дорогим на российском рынке: что это за зверь?

Bugatti W16 Mistral за 500 млн рублей стал самым дорогим автомобилем в России

Представлен свежий рейтинг самых дорогих автомобилей, доступных для покупки в России, и цифры действительно впечатляют. Речь идёт о суммах, приближающихся к полумиллиарду рублей.

Триумфатором рейтинга, и безусловным лидером по стоимости, стал Bugatti W16 Mistral – за него просят 500 миллионов рублей. Эта цена отражает исключительность гиперкара. Его 8-литровый бензиновый двигатель W16 выдает невероятные 1600 л.с. – показатель, который заставляет сердце биться чаще даже у опытных автолюбителей.

Bugatti W16 Mistral

В сочетании с роботизированной трансмиссией, обеспечивающей плавный и контролируемый разгон, Mistral представляет собой вершину инженерного искусства и роскоши.

На втором месте расположился Ferrari Daytona SP3 (499 миллионов рублей). Этот автомобиль, вдохновленный легендарными гоночными Ferrari, выдает 850 л.с., обеспечивая бескомпромиссную динамику.

Двигатель Bugatti W16 Mistral

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz AMG ONE 2024 года (около 485 миллионов рублей). Этот автомобиль, выделяющийся футуристическим дизайном, представляет собой технологический прорыв. Гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель с электромоторами, развивает мощность до 1016 л.с.

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Источник: Carsweek