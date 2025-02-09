Этот автомобиль стал самым дорогим на российском рынке: что это за зверь?
Представлен свежий рейтинг самых дорогих автомобилей, доступных для покупки в России, и цифры действительно впечатляют. Речь идёт о суммах, приближающихся к полумиллиарду рублей.
Триумфатором рейтинга, и безусловным лидером по стоимости, стал Bugatti W16 Mistral – за него просят 500 миллионов рублей. Эта цена отражает исключительность гиперкара. Его 8-литровый бензиновый двигатель W16 выдает невероятные 1600 л.с. – показатель, который заставляет сердце биться чаще даже у опытных автолюбителей.
В сочетании с роботизированной трансмиссией, обеспечивающей плавный и контролируемый разгон, Mistral представляет собой вершину инженерного искусства и роскоши.
На втором месте расположился Ferrari Daytona SP3 (499 миллионов рублей). Этот автомобиль, вдохновленный легендарными гоночными Ferrari, выдает 850 л.с., обеспечивая бескомпромиссную динамику.
Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz AMG ONE 2024 года (около 485 миллионов рублей). Этот автомобиль, выделяющийся футуристическим дизайном, представляет собой технологический прорыв. Гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель с электромоторами, развивает мощность до 1016 л.с.
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Источник: Carsweek