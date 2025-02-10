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Доступный полноприводный кроссовер известного бренда вышел на рынок: подробности

Марка Jetour начнет продажи нового бензинового кроссовера Freedom в Китае

Марка Jetour 14 февраля открывает продажи в Китае нового бензинового кроссовера Freedom. Новинку можно рассматривать как бензиновый вариант подключаемого гибридного внедорожника Jetour Shanhai T1. У моделей одинаковая форма и габариты.

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Jetour Shanhai T1
Jetour Shanhai T1

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Длина автомобиля равна 4706 мм при колесной базе 2810 мм. У модели модульные светодиодные фары, рейлинги. Моторная гамма новинки включает в себя турбодвигатель 1.5 мощностью 181 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом, и мотор 2.0 мощностью 251 л.с., сочетающийся с 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Стоимость Jetour Freedom пока не объявлена, но предполагается, что новинка будет дешевле модели Traveler, поскольку позиционируется ниже нее в модельном ряду. Цена Traveler начинается от 139,9 тыс. юаней (1,85 млн рублей).

Jetour Shanhai T1
Jetour Shanhai T1

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 284
10.02.2025 
Фото:Autohome
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