Доступный полноприводный кроссовер известного бренда вышел на рынок: подробности

Марка Jetour начнет продажи нового бензинового кроссовера Freedom в Китае

Марка Jetour 14 февраля открывает продажи в Китае нового бензинового кроссовера Freedom. Новинку можно рассматривать как бензиновый вариант подключаемого гибридного внедорожника Jetour Shanhai T1. У моделей одинаковая форма и габариты.

Jetour Shanhai T1

Длина автомобиля равна 4706 мм при колесной базе 2810 мм. У модели модульные светодиодные фары, рейлинги. Моторная гамма новинки включает в себя турбодвигатель 1.5 мощностью 181 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом, и мотор 2.0 мощностью 251 л.с., сочетающийся с 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Стоимость Jetour Freedom пока не объявлена, но предполагается, что новинка будет дешевле модели Traveler, поскольку позиционируется ниже нее в модельном ряду. Цена Traveler начинается от 139,9 тыс. юаней (1,85 млн рублей).

Jetour Shanhai T1

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Источник: CarNewsChina