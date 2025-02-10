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Новый кроссовер с простым мотором и АКП вышел на рынок: известны цены

В КНР стартовали продажи новой версии кроссовера Chery Tiggo 5x за ₽900 000

В линейке Chery в Китае появился кроссовер Tiggo 5x в исполнении Excellence Edition. Стоит автомобиль 67 900 юаней (около 900 тыс. рублей по текущему курсу). Первым покупателям новая модель обойдется еще дешевле: 59 900 юаней (800 тыс. рублей).

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Tiggo 5x Excellence Edition представляет собой компактный кроссовер, сопоставимый по габаритам с Hyundai Creta. Его размеры – 4358×1830×1670 мм при колесной базе 2630 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 120 л.с., вариатором.

Среди опций медиасистема с 10-дюймовым экраном и дополнительный 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатической системой, камера заднего вида и электрорегулировки водительского сиденья.

Chery Tiggo 5x
Chery Tiggo 5x

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome

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Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 446
10.02.2025 
Фото:ITHome
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