Новые китайские машины подорожают весной: на сколько вырастут цены

Глава РОАД Подщеколдин: Новые китайские авто подорожают в апреле на 10%

Новые китайские машины подорожают весной текущего года на 10%, считает глава ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин. Он отмечает, что благодаря скидкам на российском рынке наблюдается оживление. Но цены будут расти. Это произойдет с некоторым лагом, считает Подщеколдин.

«Мы увидим это где-то, наверное, в апреле-мае. Как минимум на 10-12% машины подорожают», – предположил эксперт.

Он заметил, что продажи автомобилей в ноябре и декабре прошлого года обвалились на 30% после введения нового утильсбора, роста ставки ЦБ и девальвации рубля. При этом у дилеров на складах скопилось 400 тыс. нереализованных автомобилей, и китайцы начали корректировать планы ввоза.

Глава РОАД считает, что в 2025 году на рынке уменьшится предложение и вырастут цены.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: «Коммерсант»