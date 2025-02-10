Новые китайские машины подорожают весной: на сколько вырастут цены
Новые китайские машины подорожают весной текущего года на 10%, считает глава ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин. Он отмечает, что благодаря скидкам на российском рынке наблюдается оживление. Но цены будут расти. Это произойдет с некоторым лагом, считает Подщеколдин.
«Мы увидим это где-то, наверное, в апреле-мае. Как минимум на 10-12% машины подорожают», – предположил эксперт.
Он заметил, что продажи автомобилей в ноябре и декабре прошлого года обвалились на 30% после введения нового утильсбора, роста ставки ЦБ и девальвации рубля. При этом у дилеров на складах скопилось 400 тыс. нереализованных автомобилей, и китайцы начали корректировать планы ввоза.
Глава РОАД считает, что в 2025 году на рынке уменьшится предложение и вырастут цены.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Коммерсант»