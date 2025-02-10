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Полный привод, АКП — до России доехал внедорожник в двух комплектациях

В России стартовали официальные продажи 245-сильного внедорожника Tank 400

Новый внедорожник Tank 400 появился у российских дилеров, это уже четвертая модель бренда, в линейке марки он занимает место между моделями 300 и 500. О старте продаж новинки сообщили в пресс-службе.

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Tank 400
Tank 400

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Tank 400 для российских покупателей доступен в двух комплектациях, цены на которые варьируются от 5,8 до 6,2 млн. рублей. В длину внедорожник составляет 4985 мм, размер колесной базы 2850 мм, дорожный просвет – 235 мм. Автомобиль оснащен бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2,0 л мощностью 245 л.с. (380 Нм), в паре с ним агрегатируется 9-ступенчатая АКП.

Tank 400
Tank 400

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Предусмотрена система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки, а также передней, задней и межосевой блокировкой дифференциалов, понижающей передачей и 12 режимами движения.

Для разгона до первой «сотни» внедорожнику потребуется 9,7 секунды, расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л на 100 км при снаряженной массе 2435 кг. Максимальная скорость достигает 180 км/ч., угол въезда равен 33 градусам, угол съезда – 31 градусу, а глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Tank
Количество просмотров 160
10.02.2025 
Фото:Tank
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