#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На автодороге Челябинск — Троицк женщина погибла в ДТП с минивэном
29 марта
Столкнулись из-за обгона: смертельная авария произошла в Челябинской области
На автодороге Челябинск — Троицк женщина...
Надежность вне конкуренции: эта марка с дизелем признана у россиян лучшей
29 марта
Надежность вне конкуренции: эта марка с дизелем признана у россиян лучшей
«Автостат»: в России зарегистрировано почти 3...
Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
29 марта
Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...

Бешеная проходимость: в Россию привезли новый рамный внедорожник

В РФ продают новый рамный внедорожник Tank 400 из КНР за 5,5 млн рублей

Рамный внедорожник Tank 400, представленный на автосалоне в Шанхае весной 2023 года, появился в России. Авто продает официальный дилер Toyota из Москвы за 5 490 000 рублей. Предлагается машина в комплектации Super, в нее входят передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, светодиодные фары с системой управления дальним светом, а также электрообогревы зеркал, руля и передних сидений.

Гибридный Tank 400
Гибридный Tank 400
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем

У этого Tank 400 есть беспроводная зарядка для смартфона, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, вентиляция, массаж и электрорегулировки передних кресел с памятью настроек, атмосферная подсветка и панорамная крыша с люком.

Силовой агрегат у машины такой: подзаряжаемая гибридная силовая установка, состоящая из 2,0-литрового 245-сильного турбомотора и 163-сильного электродвигателя, встроенного в 9-ступенчатую АКП. Максимальная мощность равна 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Дальность хода на электричестве составляет 105 километров. Привод у модели полный.

Tank 400
Tank 400

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ запустил продажи Lada Niva Bronto с ABS и двигателем Евро-5.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
29.03.2024
Фото:Tank
Поделиться:
Оцените материал:
0