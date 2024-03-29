Бешеная проходимость: в Россию привезли новый рамный внедорожник

В РФ продают новый рамный внедорожник Tank 400 из КНР за 5,5 млн рублей

Рамный внедорожник Tank 400, представленный на автосалоне в Шанхае весной 2023 года, появился в России. Авто продает официальный дилер Toyota из Москвы за 5 490 000 рублей. Предлагается машина в комплектации Super, в нее входят передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, светодиодные фары с системой управления дальним светом, а также электрообогревы зеркал, руля и передних сидений.

Гибридный Tank 400

У этого Tank 400 есть беспроводная зарядка для смартфона, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, вентиляция, массаж и электрорегулировки передних кресел с памятью настроек, атмосферная подсветка и панорамная крыша с люком.

Силовой агрегат у машины такой: подзаряжаемая гибридная силовая установка, состоящая из 2,0-литрового 245-сильного турбомотора и 163-сильного электродвигателя, встроенного в 9-ступенчатую АКП. Максимальная мощность равна 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Дальность хода на электричестве составляет 105 километров. Привод у модели полный.

Tank 400

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Источник: «Автоновости дня»