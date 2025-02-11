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Нерадивый слесарь спалил несколько грузовиков

Житель Вышнего Волочка нарушил технику безопасности и сжег несколько грузовиков

В городе Вышний Волочок Тверской области произошло крупное возгорание в боксе по ремонту грузовиков. Судя по опубликованным кадрам, помещение значительно выгорело, огонь практически уничтожил несколько находящихся внутри единиц автомобильной техники.

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Как сообщает МЧС России, причиной стало несоблюдение техники безопасности одним из работников ремонтного предприятия. Он приступил к шлифовальным работам без должной осторожности. От посыпавшихся искр загорелись пары легковоспламеняемой жидкости, после чего огонь было уже не остановить.

К счастью, в пожаре не пострадали люди, а вот несколько автомобилей сгорели практически полностью – по всей видимости, восстановлению они не подлежат, да и на запчасти разбирать уже нечего. Материальный ущерб только предстоит подсчитать.

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Виновника установили специалисты МЧС – и уже привлекли к ответственности. Пренебрежение элементарными правилами работы дорого ему обошлось: суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Это уже не говоря о денежных штрафах и выплатах, а также перспективах дальнейшего трудоустройства...

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 29
11.02.2025 
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