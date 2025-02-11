Нерадивый слесарь спалил несколько грузовиков

Житель Вышнего Волочка нарушил технику безопасности и сжег несколько грузовиков

В городе Вышний Волочок Тверской области произошло крупное возгорание в боксе по ремонту грузовиков. Судя по опубликованным кадрам, помещение значительно выгорело, огонь практически уничтожил несколько находящихся внутри единиц автомобильной техники.

Как сообщает МЧС России, причиной стало несоблюдение техники безопасности одним из работников ремонтного предприятия. Он приступил к шлифовальным работам без должной осторожности. От посыпавшихся искр загорелись пары легковоспламеняемой жидкости, после чего огонь было уже не остановить.

К счастью, в пожаре не пострадали люди, а вот несколько автомобилей сгорели практически полностью – по всей видимости, восстановлению они не подлежат, да и на запчасти разбирать уже нечего. Материальный ущерб только предстоит подсчитать.

Виновника установили специалисты МЧС – и уже привлекли к ответственности. Пренебрежение элементарными правилами работы дорого ему обошлось: суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Это уже не говоря о денежных штрафах и выплатах, а также перспективах дальнейшего трудоустройства...

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Источник: МЧС России