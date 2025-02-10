Не застрахованы ни «европейцы», ни «китайцы»: эксперты о «метеозависимости» автомобилей

В НАС опровергли влияние атмосферного давления на функционал китайских авто

Автомобили китайского производства приспособлены к зимним условиям в России не хуже европейских моделей, а атмосферное давление не влияет на их функционал. Об этом заявили эксперты автоотрасли.

Комментируя распространившуюся в ряде российских СМИ новость о том, что атмосферное давление якобы влияет на функционал китайских машин, автоэксперт Андрей Ломанов подчеркнул, что от неисправности датчика давления не застрахованы ни «китайцы», ни «европейцы».

«В основном, это байки, потому что некорректная работа датчика означает, что в автомобиле есть какая-то неисправность. Атмосферное давление практически не оказывает никакого влияния, если речь не идет про горные площадки выше 3000-4000 метров, как на Эльбрусе», – объясняет эксперт.

Ломанов подчеркнул, что если говорить о Крайнем Севере, то к условиям этого региона в принципе автомобили мало приспособлены, потому что уверенный запуск двигателя производители гарантируют максимум до -30°C, а европейцы – при -24°C, отметил Ломанов.

«Поэтому к «китайцам» тут нет каких-то претензий, это мировая система. На любой автомобиль погодные условия оказывают влияние, может сильно меняться влажность, проводимость тока. Бывают явления, которые могут повлиять на запуск двигателя. Обычно здесь виноват не производитель, автомобилист сам должен следить за состоянием машины», – объяснил эксперт.

С мнением Ломанова солидарен и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он подчеркивает, что некорректная работа датчика давления турбины не считается критической неисправностью.

«Я такого не встречал, не очень представляю, как это влияет на датчик давления турбины. Мне это кажется глупостью, за 30 лет моей работы в отрасли этот процесс не был связан с атмосферным давлением. При некорректной работе датчика давления турбины автомобиля можно эксплуатировать», – констатирует вице-президент НАС.

В текущем году в России пока не было настоящей зимы с аномальными морозами, и проблем у «китайцев» особых тоже не было, подытожил Хайцеэр.

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Источник: nsn.fm