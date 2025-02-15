Эксперт рассказал, на каких условиях смогут вернуться ушедшие западные бренды

Корнев: Продажи вернувшимся автобрендам смогут сделать только богатые покупатели

Многие эксперты говорят о том, что экономические войны и санкции рано или поздно закончатся, и что тогда?

Каковы перспективы возвращения в страну брендов, не сохранивших свое присутствие в нашей стране за последние два года? Смогут ли они «выехать» на былой популярности, которую нарабатывали годами, или же рынок не простит им столь стремительного бегства?

Ведь вполне может оказаться, что их место на рынке уже занято и сформировались новые потребительские привычки.

Что касается авторынка, то недавнее исследование САППА РОМИР показало, что репутация бренда больше не является решающим фактором при покупке машины. Более того, несколько китайских марок уже успели завоевать доверие российских покупателей. Да и смогут ли сами покупатели по-прежнему доверять автопроизводителям, которые готовы одномоментно собраться и бежать с рынка, оставив покупателей без запчастей, обслуживания и гарантии?

Мнение эксперта

Александр Корнев, «Газпромбанк Автолизинг», руководитель управления по работе с импортерами:

– «Популярность» китайских машин у нас весьма условная, появившаяся из-за отсутствия альтернативы, кроме отечественных машин. При этом покупательские привычки действительно постепенно перестраиваются в пользу «поднебесного» автопрома. Во многом поэтому и в консервативном премиальном сегменте, и среди электрокаров стало заметно больше китайских автомобилей, чем пару лет назад.

Ушедшим брендам будет не так просто вернуться. Надо будет возвращать свои бывшие производственные площадки. Компенсацию затратных процессов при этом, скорее всего, переложат на карман покупателей. Утильсбор и штрафные баллы за иностранные комплектующие поднимут цены выше рыночных: придется привыкать к старым маркам за новые деньги. Продажи вернувшимся брендам в этом случае могут сделать «соскучившиеся», в достаточной степени обеспеченные, покупатели.

При этом на фоне дорогих кредитов цена на текущем авторынке останется определяющим критерием при выборе, а значит, подорожавшие иномарки с большой вероятностью сильно просядут в массовом секторе. За покупателя придется бороться с китайскими автомобилями, не сильно отставая от них по цене. В ближайшей перспективе это маловероятный сценарий.