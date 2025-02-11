Как не потерять деньги и машину – советы юриста при покупке авто с пробегом

Юрист Попов: покупка б/у авто через автосалон не гарантирует чистоты сделки

Покупка автомобиля с пробегом может стать настоящей проблемой для покупателей, если не обратить должного внимания на юридическую сторону сделки.

Согласно предупреждениям юриста Николая Попова, даже если автомобиль приобретается через официальный автосалон, покупатель рискует потерять не только машину, но и деньги. Сделку могут признать незаконной, если окажется, что машина находилась в залоге на момент покупки.

Пример из его практики: покупатель приобрел автомобиль популярной немецкой марки в автосалоне, и все вроде бы шло хорошо. Однако через несколько месяцев он узнал, что на его машину подан иск в суд, и ее могут изъять.

Оказалось, что автомобиль был в залоге, а салон не являлся настоящим продавцом, а лишь агентом, через которого была оформлена сделка. В результате покупатель оказался в сложной ситуации: он мог потерять не только автомобиль, но и деньги, так как предыдущий собственник оказался неплатежеспособным.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют внимательно проверять, кто является реальным продавцом автомобиля. Даже если продавец утверждает, что автомобиль «чист», лучше проверить его по всем открытым базам данных. Одним из таких источников является Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, размещенный на сайте Федеральной нотариальной палаты. Для проверки достаточно указать VIN-номер автомобиля.

Однако юрист предупреждает, что даже если автомобиль не числится в залоге в реестре, это не гарантирует, что сделка безопасна. Залогодержатель может не внести данные в реестр, и тогда информация о залоге не отобразится в базе. В таких случаях рекомендуется запросить официальную выписку у нотариуса перед совершением сделки, чтобы в случае спора покупатель мог доказать свою добросовестность.

Если же в реестре имеется информация о залоге, покупатель окажется в сложной ситуации. Суд может посчитать, что он мог знать о залоге, и в таком случае будет трудно подтвердить свою добросовестность.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: АиФ