Эти надежные машины проедут 400 тысяч км без ремонта

Эксперт Антюфьев перечислил 9 автомобилей, не требующих ремонта до 400 тыс. км

Автомобили, способные преодолеть 400 тыс. км без капремонта, перечислил руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Он отметил, что Renault Logan, Sandero и Megane с двигателем K4M 1.6 16V очень долговечны. Этот мотор появился в 1999 году, он развивает мощность от 100 до 115 л. с. При заявленном производителем ресурсе в 250 000 километров двигатель способен преодолеть отметку в 400 000 км при должном обслуживании, пояснил Антюфьев.

Toyota RAV4 с мотором 3ZR-FAE объемом 2.0 л и мощностью 148-158 л.с. также очень надежный автомобиль. Владельцы отмечают, что машина способна проехать до 380–420 тыс. км при должном обслуживании. Также эксперт упомянул Toyota Land Cruiser Prado с двигателем 1GR-FE 4.0. При регулярном ТО, внимании к чистоте системы охлаждения и своевременной очистке дроссельной заслонки мотор данного автомобиля может преодолеть более 400 тыс. км без ремонта.

Mitsubishi Lancer и Outlander с двигателем 4B11 объемом 2.0 л. при заводском ресурсе в 250 тыс. км в состоянии преодолевать свыше 350 тыс. км. Однако к 150 тыс. км может потребоваться замена цепи ГРМ.

Проехать 400 тыс. км без капремонта могут Honda CR-V и Accord. Также Антюфьев заметил, что использование качественного масла и регулярность его замены могут продлить срок службы двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»