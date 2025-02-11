Эти автомобили стали самыми популярными у россиян

«Автостат» назвал 10 самых популярных автобрендов на рынке России

С 3 по 9 февраля 2025 года в РФ было продано 20,8 тыс. новых легковых машин, что на 5% меньше, чем за первую неделю февраля 2023 года. Среди брендов лидирует Lada с 30,3% от общего количества проданных новых легковых машин.

За ней следуют Haval (12,1% проданных машин), Chery (11,1%), Geely (6,8%), Changan (6,4%), Omoda (2,6%), Jetour (2,2%) и Jaecoo (2,1%), Belgee (1,9%), Exeed (1,8%).

Среди моделей лидирует Lada Granta, а самой популярной иномаркой за указанный период стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

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Источник: «Автостат»