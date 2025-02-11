Легковушка загорелась после столкновения с деревом: подробности смертельного ДТП
26-летний водитель погиб в аварии в Гулькевичском районе Кубани
Утром 11 февраля в Гулькевичском районе Кубани легковушка с водителем загорелась после столкновения с деревом. ВАЗ 2114 передвигался по автодороге Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко.
26-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы. После столкновения с деревом машина загорелась.
Водитель скончался до приезда медиков.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
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11.02.2025
Фото:МВД Медиа
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