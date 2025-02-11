#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нейросеть DeepSeek внедрят в машины известного автобренда
11 февраля
Нейросеть DeepSeek внедрят в машины известного автобренда
Geely внедрит искусственный интеллект на основе...
Отечественный электромобиль «Атом»
11 февраля
На трассе М-12 в РФ успешно прошли испытания системы автономного вождения авто
В России протестировали автопилот первого...
Стоит ли покупать машину с пробегом через маркетплейс: ответ эксперта
11 февраля
Стоит ли покупать машину с пробегом через маркетплейс: ответ эксперта
Автоэксперт Попов перечислил минусы покупки...

Легковушка загорелась после столкновения с деревом: подробности смертельного ДТП

26-летний водитель погиб в аварии в Гулькевичском районе Кубани

Утром 11 февраля в Гулькевичском районе Кубани легковушка с водителем загорелась после столкновения с деревом. ВАЗ 2114 передвигался по автодороге Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Китаец» или «европеец»? — сравнили кроссоверы 4х2 от 3 млн рублей

26-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы. После столкновения с деревом машина загорелась.

Водитель скончался до приезда медиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
11.02.2025 
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0