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Воспитательная мера: эксперт о нововведении с отправкой сообщений владельцу авто

Эксперт Сажин оценил опцию на Госуслугах с анонимными сообщениями владельцу авто

Идея отправки анонимных сообщений водителю посредством Госуслуг разумная и нужная, но многое будет зависеть от скорости реакции автовладельцев и их готовности регулярно проверять уведомления в личном кабинете госресурса. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

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«Пошел дождь, снег, или в машине разбили стекло, или она попала в ДТП. Кто-то уехал, а есть свидетели – можно отправить сообщение, чтобы человек был в курсе. Либо, например, человек на курортах Средиземного моря, а его машина провалилась в кипяток. Надо же как-то его "обрадовать" этой новостью», – с долей иронии сказал эксперт.

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Это отличная возможность не только сообщить о проблеме, но и воспитательная мера, потому что так можно указать на ошибки при парковке во дворе, например, отмечает Сажин.

Главное, чтобы нововведение действительно работало, потому что многие автовладельцы из тех, кто оставляет номер телефона на приборной панели, зачастую выключают телефон на ночь. Поэтому дозвониться до них проблематично, констатирует Сажин.

К тому же оставленный номер телефона может стать находкой для мошенников, а это определенный риск, подчеркивает Сажин.

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Напомним, на портале Госуслуги теперь доступна функция, позволяющая анонимно отправлять сообщения владельцам автомобилей. Речь идет о ситуациях с перекрытием проезда, открытых окнах или иных нештатных ситуациях. Достаточно выбрать раздел «Услуги», затем «Транспорт и права» и указать государственный номер автомобиля.

Сервис призван упростить коммуникацию между автовладельцами и остальными гражданами, чтобы снизить вероятность конфликтных ситуаций.

Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 13
11.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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