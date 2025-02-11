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Дилерские склады переполнены: подешевеют ли машины?

Эксперт Моржаретто: Машины начнут дорожать, когда дилерские запасы закончатся

Поставки новых машин в РФ в январе упали вдвое на фоне затоваривания дилерских складов и введения новых ограничений на ввоз. Продажи новых машин также снижаются. Приведет ли все это к падению цен на автомобили, рассказали эксперты.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что вне зависимости от объемов заполненности складов дилерских центров рано или поздно машины распродадут, а цены новых уже будут включать в себя повышенные ставки утильсбора.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что скидки сейчас предлагают очень редко, многое зависит от формы оплаты, конкретной марки и модели.

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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что предпосылок к прямому снижению цен нет, однако стабилизация стоимости машин на уровне декабря 2024 года представляется неким завуалированным снижением. Также сохранение финансовых льготных программ активно стимулирует продажи, и дилеры чувствуют себя неплохо.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
11.02.2025 
Фото:Depositphotos
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