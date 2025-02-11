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Президент заслушал доклад главы Калужской области о работе автозаводов региона

Губернатор Шапша рассказал, кто сейчас владеет крупнейшим автокластером региона

Активы гиганта калужского автомобильного кластера, бывшие предприятия Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, на текущий момент принадлежат российским инвесторам.

Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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«Все эти предприятия сегодня находятся в собственности российских инвесторов, и все они начиная с середины прошлого года работают», – подчеркнул губернатор.

Европейские производители приостановили свою деятельность в России после введения санкций. Но в настоящее время заводы успешно функционируют, заверил Шапша.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Количество просмотров 50
11.02.2025 
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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