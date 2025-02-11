Президент заслушал доклад главы Калужской области о работе автозаводов региона
Губернатор Шапша рассказал, кто сейчас владеет крупнейшим автокластером региона
Активы гиганта калужского автомобильного кластера, бывшие предприятия Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, на текущий момент принадлежат российским инвесторам.
Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Все эти предприятия сегодня находятся в собственности российских инвесторов, и все они начиная с середины прошлого года работают», – подчеркнул губернатор.
Европейские производители приостановили свою деятельность в России после введения санкций. Но в настоящее время заводы успешно функционируют, заверил Шапша.
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Источник: ria.ru
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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11.02.2025
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
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