На еще одном автозаводе в Калуге перезапустили производство

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге в 2024 году выпустят 27 тыс. машин

Калужский завод АГР (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen, Калуга) перезапустил производство и наладил сборку автомобилей. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов в ходе заседания правительства.

«АГР приступил с августа месяца к серийной сборке автомобилей и планирует до конца года собрать 27 тыс. автомобилей. Причем предприятие перешло к полностью самостоятельной сборке рамы, комплектующих», – уточнил замглавы региона.

Какие конкретно марки автомобилей будут собирать на предприятии, Попов не уточнил. По его словам, силами специалистов АО «АМО» группы «Промышленные инвестиции» (бывшая площадка Volvo Trucks в РФ) в 2024 году уже собрано 649 грузовых автомобилей, а к концу года планируется довести количество до 2 тыс. экземпляров.

На мощностях предприятия «Автомобильные технологии» налажено контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, в планах – собрать до конца года 1,5 тыс. единиц.

Напомним, Volkswagen год назад продал свои российские активы за 125 млн евро компании «Арт-Финанс». Позже актив компании пополнился и заводом Hyundai в Петербурге. На базе выкупленных активов создана группа AGR. «Автомобильные технологии» не только выпускают машины на заводе «ПСМА Рус», но и работают как импортер и дистрибьютор поставляемых в РФ запчастей и автомобилей, включая ввезенные по схеме параллельного импорта. В частности, на рынке России присутствуют кроссоверы Citroen C5 Aircross, Peugeot 4008, Peugeot 5008 и Citroen С5Х.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: interfax.ru