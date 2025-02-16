Названы самые дешевые и дорогие в обслуживании машины в РФ

Fit Service: китайские автомобили стали самыми дешевыми в обслуживании в РФ

В прошлом году в России подорожали ремонт и обслуживание всех автомобилей, но дешевле всего такие услуги стоили для российских, корейских и китайских машин.

Средние чеки по ним составили 9928 рублей, 9608 рублей и 8827 рублей соответственно, сообщили аналитики сети автосервисов Fit Service, изучив более 928 тысяч заказ-нарядов за 2024 год.

Ближе всего к топ-3 самых дешевых в обслуживании авто оказались японские машины (средний чек 10 120 рублей).

Самыми дорогими в обслуживании стали автомобили английских марок (средний чек 14 470 рублей). На второй позиции оказались итальянские авто со средним чеком в 13 529 рублей, третье место заняли немецкие машины с чеком в 12 305 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: Российская газета