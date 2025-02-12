В Краснодаре временно ограничат движение на улице Гоголя

Участок улицы Гоголя в Краснодаре перекроют 15 февраля

В Краснодаре запланировано временное ограничение движения на улице Гоголя 15 февраля. Уточняется, что это связано с проведением краевого мероприятия, посвященного Дню животновода Краснодарского края.

Движение по участку улицы Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской будет ограничено с 5:00 до 18:00.

Участок указанной улицы будет освобожден от припаркованного транспорта. Припарковаться временно смогут лишь участники мероприятия.

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Источник: пресс-служба администрации Краснодара