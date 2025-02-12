#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата
12 февраля
Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата
Выяснилось, из-за чего Nissan и Honda не...
В России появится новый автомобильный бренд Tenet
12 февраля
В России появится новый автомобильный бренд Tenet
В России группа компаний «АГР» анонсировала...
Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы
12 февраля
Новый тренд? Россияне массово пересаживаются на мотоциклы
«Автостат»: жители России купили рекордное...

В Краснодаре временно ограничат движение на улице Гоголя

Участок улицы Гоголя в Краснодаре перекроют 15 февраля

В Краснодаре запланировано временное ограничение движения на улице Гоголя 15 февраля. Уточняется, что это связано с проведением краевого мероприятия, посвященного Дню животновода Краснодарского края.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый кроссовер в России: 7 мест, АКП, полный привод, цена от 3,5 млн

Движение по участку улицы Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской будет ограничено с 5:00 до 18:00.

Участок указанной улицы будет освобожден от припаркованного транспорта. Припарковаться временно смогут лишь участники мероприятия.

Ранее «За рулем» написал о перспективах Lada Iskra на российском рынке.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 10
12.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0