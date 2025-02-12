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Эти правила помогут удачно выбрать авто с пробегом

Эксперт Коротков рассказал, как снизить риски при покупке подержанной машины

Выбор подержанного авто требует внимательного подхода, так как покупатель сталкивается с рядом рисков: от скрытых дефектов до юридических проблем. Чтобы сделать удачную покупку, важно следовать ключевым правилам, рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

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Определение бюджета и потребностей

Начать нужно с определения бюджета и потребностей. Следует определить максимальную сумму, которую вы готовы потратить, включая расходы на страхование, регистрацию, возможный ремонт и техническое обслуживание, а также соотнести ее с вашим доходом, пояснил эксперт.

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Лучше рассчитывать сумму с запасом как минимум на замену расходников и жидкостей в автомобиле сразу после покупки. Также стоит понять, для каких целей приобретается автомобиль: городской режим, длительные поездки, семейные нужды и т. д.

Выбор модели и изучение рынка

Оцените популярные модели в желаемом классе и бюджете, их слабые места, стоимость обслуживания и ликвидность. Изучите отзывы владельцев, обзоры и форумы.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– Лучше выбирать марки и модели, массово представленные на рынке, еще лучше – в диапазоне 3–5 лет. Мы рекомендуем присмотреться к японским автомобилям: Mitsubishi, Nissan. «Корейцы» в лице Hyundai и Kia тоже рекомендованы к покупке, однако следует тщательнее подходить к их осмотру.

Покупать автомобили, которые ранее работали в таксопарках, эксперт однозначно не рекомендует.

Коротков советует искать авто на проверенных платформах и агрегаторах по поиску автомобилей. Предложения «по низу рынка» могут скрывать серьезные дефекты или иметь юридические проблемы.

Проверка VIN-номера

Не лишним будет запросить и проверить по базам данных (ГИБДД, «Автокод», «Автотека» и др.) VIN-номер, чтобы убедиться, что автомобиль не числится в угоне, не находится в залоге или аресте, а также не имеет ограничений на регистрацию.

Осмотр и диагностика технического состояния

Ее желательно проводить в светлое время суток. Рекомендуется обратить внимание на:[

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  • Кузов. Внимательно осмотрите его на предмет ржавчины, сколов, следов перекраски и шпаклевки. Проверьте зазоры между элементами.
  • Двигатель. Запустите мотор, послушайте его работу на холостых оборотах. Дым из выхлопной трубы (черный, белый или синий) может указывать на проблемы.
  • Подвеска. Проверьте плавность хода, отсутствие посторонних стуков и кренов на поворотах.
  • Электроника. Убедитесь, что все кнопки и функции работают исправно.
  • Пробег. Соотнесите состояние авто с заявленным пробегом, проверьте возможные следы скручивания (затертый руль, стертые педали, состояние сидений).

Если у вас нет уверенности в собственных знаниях, лучше пригласить профессионального автоэксперта или загнать машину на диагностику в сервис, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» написал о перспективах Lada Iskra на российском рынке.

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Количество просмотров 6
12.02.2025 
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
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