Эти правила помогут удачно выбрать авто с пробегом

Эксперт Коротков рассказал, как снизить риски при покупке подержанной машины

Выбор подержанного авто требует внимательного подхода, так как покупатель сталкивается с рядом рисков: от скрытых дефектов до юридических проблем. Чтобы сделать удачную покупку, важно следовать ключевым правилам, рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Определение бюджета и потребностей

Начать нужно с определения бюджета и потребностей. Следует определить максимальную сумму, которую вы готовы потратить, включая расходы на страхование, регистрацию, возможный ремонт и техническое обслуживание, а также соотнести ее с вашим доходом, пояснил эксперт.

Лучше рассчитывать сумму с запасом как минимум на замену расходников и жидкостей в автомобиле сразу после покупки. Также стоит понять, для каких целей приобретается автомобиль: городской режим, длительные поездки, семейные нужды и т. д.

Выбор модели и изучение рынка

Оцените популярные модели в желаемом классе и бюджете, их слабые места, стоимость обслуживания и ликвидность. Изучите отзывы владельцев, обзоры и форумы.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– Лучше выбирать марки и модели, массово представленные на рынке, еще лучше – в диапазоне 3–5 лет. Мы рекомендуем присмотреться к японским автомобилям: Mitsubishi, Nissan. «Корейцы» в лице Hyundai и Kia тоже рекомендованы к покупке, однако следует тщательнее подходить к их осмотру.

Покупать автомобили, которые ранее работали в таксопарках, эксперт однозначно не рекомендует.

Коротков советует искать авто на проверенных платформах и агрегаторах по поиску автомобилей. Предложения «по низу рынка» могут скрывать серьезные дефекты или иметь юридические проблемы.

Проверка VIN-номера

Не лишним будет запросить и проверить по базам данных (ГИБДД, «Автокод», «Автотека» и др.) VIN-номер, чтобы убедиться, что автомобиль не числится в угоне, не находится в залоге или аресте, а также не имеет ограничений на регистрацию.

Осмотр и диагностика технического состояния

Ее желательно проводить в светлое время суток. Рекомендуется обратить внимание на:[

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Кузов. Внимательно осмотрите его на предмет ржавчины, сколов, следов перекраски и шпаклевки. Проверьте зазоры между элементами.

Внимательно осмотрите его на предмет ржавчины, сколов, следов перекраски и шпаклевки. Проверьте зазоры между элементами. Двигатель. Запустите мотор, послушайте его работу на холостых оборотах. Дым из выхлопной трубы (черный, белый или синий) может указывать на проблемы.

Запустите мотор, послушайте его работу на холостых оборотах. Дым из выхлопной трубы (черный, белый или синий) может указывать на проблемы. Подвеска. Проверьте плавность хода, отсутствие посторонних стуков и кренов на поворотах.

Проверьте плавность хода, отсутствие посторонних стуков и кренов на поворотах. Электроника. Убедитесь, что все кнопки и функции работают исправно.

Убедитесь, что все кнопки и функции работают исправно. Пробег. Соотнесите состояние авто с заявленным пробегом, проверьте возможные следы скручивания (затертый руль, стертые педали, состояние сидений).

Если у вас нет уверенности в собственных знаниях, лучше пригласить профессионального автоэксперта или загнать машину на диагностику в сервис, подытожил специалист.

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