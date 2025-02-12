Эти правила помогут удачно выбрать авто с пробегом
Выбор подержанного авто требует внимательного подхода, так как покупатель сталкивается с рядом рисков: от скрытых дефектов до юридических проблем. Чтобы сделать удачную покупку, важно следовать ключевым правилам, рассказал CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.
Определение бюджета и потребностей
Начать нужно с определения бюджета и потребностей. Следует определить максимальную сумму, которую вы готовы потратить, включая расходы на страхование, регистрацию, возможный ремонт и техническое обслуживание, а также соотнести ее с вашим доходом, пояснил эксперт.
Лучше рассчитывать сумму с запасом как минимум на замену расходников и жидкостей в автомобиле сразу после покупки. Также стоит понять, для каких целей приобретается автомобиль: городской режим, длительные поездки, семейные нужды и т. д.
Выбор модели и изучение рынка
Оцените популярные модели в желаемом классе и бюджете, их слабые места, стоимость обслуживания и ликвидность. Изучите отзывы владельцев, обзоры и форумы.
Комментарий эксперта
Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:
– Лучше выбирать марки и модели, массово представленные на рынке, еще лучше – в диапазоне 3–5 лет. Мы рекомендуем присмотреться к японским автомобилям: Mitsubishi, Nissan. «Корейцы» в лице Hyundai и Kia тоже рекомендованы к покупке, однако следует тщательнее подходить к их осмотру.
Покупать автомобили, которые ранее работали в таксопарках, эксперт однозначно не рекомендует.
Коротков советует искать авто на проверенных платформах и агрегаторах по поиску автомобилей. Предложения «по низу рынка» могут скрывать серьезные дефекты или иметь юридические проблемы.
Проверка VIN-номера
Не лишним будет запросить и проверить по базам данных (ГИБДД, «Автокод», «Автотека» и др.) VIN-номер, чтобы убедиться, что автомобиль не числится в угоне, не находится в залоге или аресте, а также не имеет ограничений на регистрацию.
Осмотр и диагностика технического состояния
Ее желательно проводить в светлое время суток. Рекомендуется обратить внимание на:[
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- Кузов. Внимательно осмотрите его на предмет ржавчины, сколов, следов перекраски и шпаклевки. Проверьте зазоры между элементами.
- Двигатель. Запустите мотор, послушайте его работу на холостых оборотах. Дым из выхлопной трубы (черный, белый или синий) может указывать на проблемы.
- Подвеска. Проверьте плавность хода, отсутствие посторонних стуков и кренов на поворотах.
- Электроника. Убедитесь, что все кнопки и функции работают исправно.
- Пробег. Соотнесите состояние авто с заявленным пробегом, проверьте возможные следы скручивания (затертый руль, стертые педали, состояние сидений).
Если у вас нет уверенности в собственных знаниях, лучше пригласить профессионального автоэксперта или загнать машину на диагностику в сервис, подытожил специалист.
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