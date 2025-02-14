Запрет электросамокатов для несовершеннолетних: когда ждать по всей России?

Габолаев: Введение запрета на самокаты для подростков по РФ займет несколько лет

Власти Москвы готовятся к введению возрастного ограничения для аренды электросамокатов – доступ к кикшерингу смогут получить только совершеннолетние пользователи после регистрации через портал mos.ru.

Эта мера направлена на снижение аварийности и повышение безопасности движения. Насколько она будет эффективной и как скоро ее могут распространить на всю Россию?

Георгий Габолаев, юрист, основатель и гендиректор компании «Группа-А»:

– Система регистрации через mos.ru – это первый шаг к ужесточению контроля, но не панацея. Введение ограничения в Москве не гарантирует, что подростки перестанут пользоваться электросамокатами. Во-первых, можно взять самокат у взрослого. Родители, старшие друзья или даже случайные прохожие могут просто разблокировать самокат и передать несовершеннолетнему. Во-вторых, не регулируются личные электросамокаты. Подростки могут продолжить кататься на своих самокатах, не попадая под новый закон.

В-третьих, легко обойти систему. Возможны случаи регистрации с чужими данными, если кикшеринговые компании не внедрят строгую проверку личности. Однако для арендных сервисов это все равно шаг вперед – крупные операторы (Whoosh, Яндекс Go) смогут избежать претензий и снизить количество ДТП среди пользователей их самокатов.

Внедрение возрастных ограничений в регионах – вопрос времени. Власти уже давно обсуждают ужесточение правил использования самокатами, и после успешного запуска в Москве можно ожидать обсуждения на федеральном уровне, принятия местных законов (например, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи) и введения более строгой верификации – через Госуслуги или другие сервисы, требующие подтверждения личности.

Сроки? В Москве – уже в 2024 году. В крупных городах (Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) – 2025 год. По всей России – не ранее 2026 года, если ограничения будут закреплены законодательно.

Эксперт считает, что могут быть введены и альтернативные ограничения. Например, можно ограничить скорость до 15 км/ч для пользователей младше одного года. А еще ввести страховку и права, а также штрафы родителям за нарушения подростков на самокатах. Однако, замечает Габолаев, один вопрос остается открытым: смогут ли новые меры действительно сократить число ДТП или подростки просто найдут способы их обойти?

Напомним, в новом сезоне в Москве планируют ввести верификацию через аккаунт на mos.ru. Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет, за нарушение – штраф 100 тысяч рублей. Однако есть лазейка: если пользователь не прошел верификацию, ему предоставляется тестовый период на пять поездок, в течение которого будут приходить уведомления и, при игнорировании оных и отказе от верификации, произойдет ограничение доступа к сервисам проката.