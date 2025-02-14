#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду
14 февраля
Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду
«Российская газета»: за повторную пьянку за...
«Кировец» К-744Р на территории завода
14 февраля
Процесс проконтролируют удаленно: в России наладят выпуск тракторов-беспилотников
Кировский Завод в 2030 году выпустит партию...
Названы риски несвоевременной замены свечей зажигания
14 февраля
Названы риски несвоевременной замены свечей зажигания
Эксперт «За рулем» дал рекомендации по срокам...

Запрет электросамокатов для несовершеннолетних: когда ждать по всей России?

Габолаев: Введение запрета на самокаты для подростков по РФ займет несколько лет

Власти Москвы готовятся к введению возрастного ограничения для аренды электросамокатов – доступ к кикшерингу смогут получить только совершеннолетние пользователи после регистрации через портал mos.ru.

Эта мера направлена на снижение аварийности и повышение безопасности движения. Насколько она будет эффективной и как скоро ее могут распространить на всю Россию?

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Георгий Габолаев, юрист, основатель и гендиректор компании «Группа-А»:

– Система регистрации через mos.ru – это первый шаг к ужесточению контроля, но не панацея. Введение ограничения в Москве не гарантирует, что подростки перестанут пользоваться электросамокатами. Во-первых, можно взять самокат у взрослого. Родители, старшие друзья или даже случайные прохожие могут просто разблокировать самокат и передать несовершеннолетнему. Во-вторых, не регулируются личные электросамокаты. Подростки могут продолжить кататься на своих самокатах, не попадая под новый закон.

В-третьих, легко обойти систему. Возможны случаи регистрации с чужими данными, если кикшеринговые компании не внедрят строгую проверку личности. Однако для арендных сервисов это все равно шаг вперед – крупные операторы (Whoosh, Яндекс Go) смогут избежать претензий и снизить количество ДТП среди пользователей их самокатов.

Внедрение возрастных ограничений в регионах – вопрос времени. Власти уже давно обсуждают ужесточение правил использования самокатами, и после успешного запуска в Москве можно ожидать обсуждения на федеральном уровне, принятия местных законов (например, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи) и введения более строгой верификации – через Госуслуги или другие сервисы, требующие подтверждения личности.

Сроки? В Москве – уже в 2024 году. В крупных городах (Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) – 2025 год. По всей России – не ранее 2026 года, если ограничения будут закреплены законодательно.

Эксперт считает, что могут быть введены и альтернативные ограничения. Например, можно ограничить скорость до 15 км/ч для пользователей младше одного года. А еще ввести страховку и права, а также штрафы родителям за нарушения подростков на самокатах. Однако, замечает Габолаев, один вопрос остается открытым: смогут ли новые меры действительно сократить число ДТП или подростки просто найдут способы их обойти?

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, в новом сезоне в Москве планируют ввести верификацию через аккаунт на mos.ru. Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет, за нарушение – штраф 100 тысяч рублей. Однако есть лазейка: если пользователь не прошел верификацию, ему предоставляется тестовый период на пять поездок, в течение которого будут приходить уведомления и, при игнорировании оных и отказе от верификации, произойдет ограничение доступа к сервисам проката.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 7
14.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0