Как замерить напряжение аккумулятора автомобиля

Водителям рассказали, как определить срок замены аккумулятора

Своевременная проверка аккумулятора автомобиля поможет избежать возможных проблем на дороге. Если он теряет заряд, то потребуется замена, чтобы мотор машины не заглох на морозе. Эксперт издания Pravda.Ru поделился простым тестом, при помощи которого можно понять, сколько еще может прослужить аккумулятор.

В среднем, ресурса аккумулятора хватает на 5-6 лет, чтобы проверить, когда потребуется замена, можно воспользоваться обычным мультиметром. Этот прибор позволяет измерить напряжение батареи. Для диагностики потребуется два замера: после поездки и после простоя автомобиля на протяжении 6-7 часов.

«После поездки подключите мультиметр к клеммам аккумулятора. Если напряжение в пределах 12,6-12,9 В, батарея в порядке. После 6-7 часов простоя утром снова измерьте напряжение. Если показатель 12,4-12,6 В, аккумулятор работает нормально. Если же напряжение снижается к 12 В, АКБ теряет ресурс. Если мультиметр показывает 11,5-11,6 В, аккумулятор пора менять», – подчеркивает владелец СТО.

На наличие проблем с аккумулятором укажут следующие признаки:

сильное падение напряжения за ночь

в зимнее время с таким аккумулятором могут возникнуть проблемы с запуском двигателя машины.

Окисление клемм — признак возможных проблем с электроникой. В этом случае нужно обратиться за помощью к профессионалам.

Чтобы проверить зарядку от генератора после запуска двигателя авто, важно измерить напряжение на аккумуляторе. Нормальное значение для исправного работающего генератора: 14,4-14,6 В. Если напряжение завышенное или заниженное – возможны проблемы с генератором, поэтому потребуется диагностика.