Ремонт своими руками может привести к фатальным и дорогостоящим последствиям

Водителям объяснили, ремонт каких систем авто лучше доверить профессионалам

Стремление автовладельцев сэкономить на обслуживании своих машин за счет самостоятельного ремонта может обернуться непредвиденными расходам и даже серьезными последствиями. Таким мнением поделился один из автомехаников СТО.

Дело в том, что некоторые виды ремонта требуют исключительно профессионального подхода. Особенно это касается замены масла, ремонта тормозной системы и электрооборудования. В случае некорректного выполнения таких операций можно спровоцировать перегрев двигателя авто, ухудшение работы тормозов, и даже короткое замыкание с последующим возгоранием, предупреждает специалист.

«Следует быть осторожным и с советами из интернета. Не все инструкции подходят для конкретной модели, а отсутствие профессионального инструмента может усложнить даже простую задачу. Кроме того, работы, связанные с подвеской или рулевым управлением, требуют не только знаний, но и соответствующего оборудования», – подчеркивает механик.

К ремонту электрической части нужно подходить с особой тщательностью, иначе некорректным подключением проводов можно спровоцировать фатальные проблемы. Кроме того, самостоятельное вмешательство в электронные системы автомобиля чревато потерей гарантии, напоминает эксперт.

Поэтому перед тем, как принимать решение о самостоятельном ремонте машины, нужно критично оценить свои умения и знания. Иногда обращение в сервис будет не только рациональным, но и выгодным решением, подытожил механик.

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Источник: 32cars.ru