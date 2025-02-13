#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ремонт своими руками может привести к фатальным и дорогостоящим последствиям
13 февраля
Ремонт своими руками может привести к фатальным и дорогостоящим последствиям
Водителям объяснили, ремонт каких систем авто...
Популярный у нас корейский кроссовер сменит поколение и получит гибридную версию
13 февраля
Популярный у нас корейский кроссовер сменит поколение и получит гибридную версию
Hyundai Creta нового поколения появится в 2027...
По износу этих деталей можно понять, что авто использовали в такси или каршеринге
13 февраля
По износу этих деталей можно понять, что авто использовали в такси или каршеринге
Эксперт Яшина указала на признаки эксплуатации...

Ремонт своими руками может привести к фатальным и дорогостоящим последствиям

Водителям объяснили, ремонт каких систем авто лучше доверить профессионалам

Стремление автовладельцев сэкономить на обслуживании своих машин за счет самостоятельного ремонта может обернуться непредвиденными расходам и даже серьезными последствиями. Таким мнением поделился один из автомехаников СТО.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

Дело в том, что некоторые виды ремонта требуют исключительно профессионального подхода. Особенно это касается замены масла, ремонта тормозной системы и электрооборудования. В случае некорректного выполнения таких операций можно спровоцировать перегрев двигателя авто, ухудшение работы тормозов, и даже короткое замыкание с последующим возгоранием, предупреждает специалист.

«Следует быть осторожным и с советами из интернета. Не все инструкции подходят для конкретной модели, а отсутствие профессионального инструмента может усложнить даже простую задачу. Кроме того, работы, связанные с подвеской или рулевым управлением, требуют не только знаний, но и соответствующего оборудования», – подчеркивает механик.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

К ремонту электрической части нужно подходить с особой тщательностью, иначе некорректным подключением проводов можно спровоцировать фатальные проблемы. Кроме того, самостоятельное вмешательство в электронные системы автомобиля чревато потерей гарантии, напоминает эксперт.

Поэтому перед тем, как принимать решение о самостоятельном ремонте машины, нужно критично оценить свои умения и знания. Иногда обращение в сервис будет не только рациональным, но и выгодным решением, подытожил механик.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
13.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0