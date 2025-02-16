Это может стать модным: старая приставка в вашем авто!

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Владелец пикапа Chevrolet 3500 поставил в салон игровую приставку Nintendo

В США водитель пикапа Chevrolet 3500 установил в переднюю панель игровую приставку Nintendo 64, выпускавшуюся во второй половине 1990-х годов. Интересная модификация салона привлекла внимание пользователей соцсетей, когда Эрик (так зовут водителя) выложил пост с фотографиями.

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Источник со ссылкой на автора проекта пишет, что основной сложностью в реализации проекта было совместить на одной плоскости разъем для картриджа и порты для джойстиков, ведь в оригинале они перпендикулярны друг другу. Для этого пришлось отсоединить картриджное гнездо от материнской платы и заново переподключить все контакты.

Титанические усилия по пайке, сборке, «обработке напильником», подключению к штатному монитору «шевика», запитыванию от инвертора и финальной компоновке не пропали зря. Эрик говорит, что они с напарником провели немало приятных часов на парковке перед продуктовым магазином, куда их неизменно приводила в обеденный перерыв их прежняя работа...

Да и во время разъездов напарник мог развернуть к себе монитор и насладиться Super Mario 64, Donkey Kong 64 и Star Wars: Shadows of the Empire и другими классическими играми Nintendo 64. Причем в компанию к этой приставке скоро добавилась еще одна: на одном из снимков мы видим установленную в нижней части консоли винтажную Nintendo Entertainment System из 1980-х!

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Вот так компьютерщик-самоучка и фанат ретро-игр превратил свое рабочее место в настоящий геймерский рай на колесах, с которым интертеймент-системы в ультрасовременных китайских кроссоверах едва ли сравнятся... В конце-концов Эрик с той работы уволился, оставив машину следующему работяге как есть, ничего в ней не меняя и не удаляя. Будем надеяться, он оценит.

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
16.02.2025 
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