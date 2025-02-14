Студенты колледжей пройдут уникальную подготовку благодаря «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть – смазочные материалы» реализует профориентационный проект в Подмосковье

Компания запустила систему стажировок для студентов средних специальных учебных заведений на Московском заводе смазочных материалов.

Учащиеся проходят подготовку на площадке научно-исследовательского центра компании, который является уникальным для отечественной отрасли нефтепереработки. НИЦ «Газпромнефть-СМ» оснащен современным оборудованием и цифровой системой на базе искусственного интеллекта. Благодаря этому инженеры-исследователи разрабатывают актуальные рецептуры моторных масел и других смазочных материалов в кратчайшие сроки.

Первыми участниками образовательного проекта стали студенты Щелковского колледжа. Будущие специалисты познакомятся с технологическими процессами разработки, создания и выпуска продукции, а также получают необходимые современному бизнесу профессиональные навыки и умения.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Сотрудничество с образовательными учреждениями – ключевой элемент стратегии «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала отрасли. Мы интегрируем современные технологии в образовательный процесс, чтобы подготовить высококлассных специалистов. Усиливая практическую сторону обучения, мы стимулируем интерес студентов к профессии и содействуем развитию отрасли в целом».

Директор Щелковского колледжа Флора Бубич считает, что подобные проекты открывают уникальные возможности перед образовательными учреждениями. «Это повышает качество подготовки студентов и помогает нам точнее понять, что необходимо реальному производству. Знакомясь с актуальными задачами бизнеса, учащиеся могут выстроить четкую карьерную траекторию и подготовиться к успешной профессиональной деятельности», – отметила она.

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.