#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Haval H7
13 февраля
Мы знаем, как выглядит интерьер салона нового кроссовера — его ждут в России
В Сеть слили шпионские снимки интерьера салона...
Интерьер Renault Kadjar
13 февраля
Уровень надежности этого кроссовера эксперты оценили почти в 99%
Назван топ-10 самых надежных в мире дизельных...
Насколько сегодня важна репутация бренда на авторынке — мнение эксперта
13 февраля
Насколько сегодня важна репутация бренда на авторынке — мнение эксперта
Екатерина Бачурина: россияне уже оценили...

Уровень надежности этого кроссовера эксперты оценили почти в 99%

Назван топ-10 самых надежных в мире дизельных автомобилей по версии WhatCar

Несмотря на то что популярность дизельных автомобилей несколько снизилась, интерес у автовладельцев к ним не ослабевает. Эксперты WhatCar составили топ-10 надежных моделей с высокой топливной экономичностью.

Лидером рейтинга признан кроссовер Renault Kadjar 2015-2022 годов выпуска. Его уровень надежности эксперты оценили в 98,6%. Остальные 12% столкнулись только с поломками электроники и подвески, причем эти проблемы устранялись менее чем за сутки и за счет производителей.

Renault Kadjar
Renault Kadjar

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

Вторую строчку занимает BMW 3-Series выпуска 2012-2019 годов. Надежность этой модели оценили в 96,5%, только 15% владельцев из опрошенных сообщили о поломках аккумулятора, кузовных элементов и подвески. Половину ремонтов оплатил BMW, а остальные потратили на ремонт не больше 100-200 фунтов (примерно 12-24 тыс. рублей по текущему курсу).

Замыкает тройку лидеров BMW 3-Series в кузове G20 2019 года и по настоящее время. Уровень надежности – 96%, и только 17% владельцев столкнулись с неисправностями в электрической системе двигателя, кузовных деталях и электронике.

Интерьер Renault Kadjar
Интерьер Renault Kadjar

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Также в топ-10 самых надежных дизельных автомобилей вошли:

  • Skoda Kodiaq (2017–2024 гг.) – уровень надежности 94,7%;
  • Skoda Superb (2015–2024 гг.) – 92,9%;
  • Volvo XC60 (2017 г. – н.в.) – 92,6%;
  • BMW X3 (2018-2014 гг.) – 92,4%;
  • Mercedes-Benz GLC (2019 г. – н.в.) – 92,3%;
  • Ford Focus (2018 г. – н.в.) – 89,7%;
  • Mazda CX-5 (2017 г.– н.в.) – 88,5%.

Источник: whatcar.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Renault
Количество просмотров 16
13.02.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
-1