Уровень надежности этого кроссовера эксперты оценили почти в 99%

Назван топ-10 самых надежных в мире дизельных автомобилей по версии WhatCar

Несмотря на то что популярность дизельных автомобилей несколько снизилась, интерес у автовладельцев к ним не ослабевает. Эксперты WhatCar составили топ-10 надежных моделей с высокой топливной экономичностью.

Лидером рейтинга признан кроссовер Renault Kadjar 2015-2022 годов выпуска. Его уровень надежности эксперты оценили в 98,6%. Остальные 12% столкнулись только с поломками электроники и подвески, причем эти проблемы устранялись менее чем за сутки и за счет производителей.

Renault Kadjar

Вторую строчку занимает BMW 3-Series выпуска 2012-2019 годов. Надежность этой модели оценили в 96,5%, только 15% владельцев из опрошенных сообщили о поломках аккумулятора, кузовных элементов и подвески. Половину ремонтов оплатил BMW, а остальные потратили на ремонт не больше 100-200 фунтов (примерно 12-24 тыс. рублей по текущему курсу).

Замыкает тройку лидеров BMW 3-Series в кузове G20 2019 года и по настоящее время. Уровень надежности – 96%, и только 17% владельцев столкнулись с неисправностями в электрической системе двигателя, кузовных деталях и электронике.

Интерьер Renault Kadjar

Также в топ-10 самых надежных дизельных автомобилей вошли:

Skoda Kodiaq (2017–2024 гг.) – уровень надежности 94,7%;

Skoda Superb (2015–2024 гг .) – 92,9%;

Volvo XC60 (2017 г . – н . в .) – 92,6%;

BMW X3 (2018-2014 гг .) – 92,4%;

Mercedes-Benz GLC (2019 г . – н . в .) – 92,3%;

Ford Focus (2018 г . – н . в .) – 89,7%;

Mazda CX-5 (2017 г .– н . в .) – 88,5%.

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Источник: whatcar.com