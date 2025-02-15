Рев V8 не умолкнет: BMW признала бездушность и пресность электрификации

BMW настроена на поддержку двигателей внутреннего сгорания в ближайшие годы

Мир автопрома неумолимо движется в сторону электрификации. Многие производители объявляют о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), стремясь выполнить строгие экологические нормы и удовлетворить растущий спрос на электромобили.

Однако BMW идет по другому пути, демонстрируя редкую в наше время верность традициям и пониманию потребностей определенной части своей аудитории. Компания не только не отказывается от ДВС, но и прямо заявляет о продолжении производства автомобилей с мощными двигателями V8, несмотря на растущее давление со стороны законодательства и рынка.

Недавние заявления представителей BMW, опубликованные в Financial Times и Automotive News, проливают свет на стратегию баварского автопроизводителя. Йохен Голлер, член совета директоров BMW, признал, что продажи электромобилей в США могут замедлиться, но компания остается оптимистичной в отношении бензиновых и подключаемых гибридных моделей. Этот оптимизм подкреплен фактом, что 65% BMW, продаваемых в США, производятся на территории страны, что существенно снижает риски, связанные с возможными торговыми ограничениями.

Однако главной сенсацией для поклонников мощных двигателей стало заявление Фрэнка Вебера, другого члена совета директоров: V8 останутся в линейке BMW, по крайней мере, для американского и ближневосточного рынков. Ключевое отличие, по словам Вебера, заключается в ощущениях: плавность хода, неповторимый звук и специфические ощущения от управления автомобилем с двигателем V8 – это то, что высоко ценится клиентами на этих рынках, и от чего BMW пока не готова отказаться.

Ситуация в Европе сложнее из-за ужесточения экологических норм ЕС. Однако и здесь BMW не планирует полного отказа от ДВС. Вебер подтвердил, что некоторые европейские рынки продолжат получать дизельные версии автомобилей в обозримом будущем.

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Источник: Carscoops