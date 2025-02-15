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В России продают уникальный Toyota Highlander: в чем его особенность?

В РФ появилось объявление о продаже Toyota Highlander с противоречивыми данными

Рынок подержанных автомобилей постоянно преподносит сюрпризы, и вот очередной: на российских классифайдах появилось объявление о продаже Toyota Highlander, который владелец смело называет уникальным экземпляром в России. Цена вопроса – 10 миллионов рублей.

Согласно объявлению, автомобиль позиционируется как «дилерский», хотя конкретное значение этого термина остается неясным. Владелец подчеркивает, что страна происхождения – не Китай и не Америка, что, мягко говоря, противоречит информации, полученной из VIN-кода, указывающего на американское происхождение.

Toyota Highlander
Toyota Highlander
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Техническая начинка Highlander также вызывает интерес. Он оснащен 2,4-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и автоматической коробкой передач с полным приводом. Здесь мы сталкиваемся с еще одной неточностью. Официально в России Toyota Highlander с таким двигателем никогда не продавался. В США же этот 2,4-литровый турбомотор серии T24S появился в 2022 году, заменив атмосферный V6, но его заявленная мощность составляет 269 л.с., а не 249, как указано в объявлении.

Еще один странный момент – заявленный год выпуска: 2025. Однако эта информация расходится с данными в ПТС, что, опять же, наводит на подозрения.

Цена в 10 миллионов рублей – это, безусловно, шокирующая цифра. За такие деньги можно приобрести новый Tank 700, рамный внедорожник с внушительными габаритами и мощным двигателем.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 14
15.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+6