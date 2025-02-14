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У машины повысился «аппетит»? Не спешите на СТО: есть способ самому решить проблему

Водителям назвали 3 способа самостоятельной проверки кислородного датчика машины

Проблема повышенного расхода топлива при исправном автомобиле и аккуратном вождении иногда может заключаться в кислородном датчике – лямбда-зонде. Для того чтобы его проверить, необязательно ехать в сервис, эксперты издания Pravda.Ru поделились тремя простыми способами.

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Лямбда-зонд контролирует состав топливно-воздушной смеси и функционал двигателя на холостых оборотах. Спустя время датчик выходит из строя, причем проблему можно заметить не сразу.

«Чтобы самостоятельно проверить лямбда-зонд, есть три простых способа: визуальный осмотр – если на датчике нет оплавлений, механических повреждений или загрязнений, возможно, причина повышенного расхода топлива в другом. Отключение датчика на холостом ходу – если после отключения двигатель начинает работать ровнее, значит, проблема именно в лямбда-зонде», – подчеркивают эксперты.

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Третий способ проверки датчика: для него понадобится мультиметр, после прогрева двигателя нужно измерить напряжение при создании искусственного подсоса воздуха. Если показатели падают до 100 мкВ, датчик исправен, если изменений нет – потребуется его замена.

Эксплуатация автомобиля с неработающим датчиком приводит к накоплению нагара на свечах зажигания и других элементах двигателя. В итоге все может закончиться плачевно, а ремонт ДВС грозит значительными финансовыми вложениями. К тому же найти высококвалифицированного механика сейчас очень непросто.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
14.02.2025 
Фото:Depositphotos
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