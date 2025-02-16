В России выставили на продажу подержанную Приору по цене Весты: что в ней особенного?
На просторах интернет-объявлений России появилась LadaPriora 2012 года выпуска, предлагаемая за баснословные 1 600 000 рублей.
Автомобиль является настоящей «капсулой времени». Пробег всего 1643 километра свидетельствует о том, что двигатель даже не прошел обкатку. Можно представить, как бережно хранился этот автомобиль все эти годы.
Однако, вопреки ожиданиям, он не блистает роскошью. В его оснащении нет таких привычных сегодня удобств, как ГУР (гидроусилитель руля) и кондиционер. Вместо этого покупатель получает передние электростеклоподъемники, корректор фар, магнитолу, подушку безопасности водителя, центральный замок и стандартный комплект 14-дюймовых колес на стальных дисках с летней резиной.
Под капотом скрывается 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач – типичный представитель «бюджетной» линейки Приор.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Drom