В России выставили на продажу подержанную Приору по цене Весты: что в ней особенного?

Lada Priora с пробегом 1643 км замечена в продаже в РФ по цене 1,6 млн рублей

На просторах интернет-объявлений России появилась LadaPriora 2012 года выпуска, предлагаемая за баснословные 1 600 000 рублей.

Автомобиль является настоящей «капсулой времени». Пробег всего 1643 километра свидетельствует о том, что двигатель даже не прошел обкатку. Можно представить, как бережно хранился этот автомобиль все эти годы.

Lada Priora

Однако, вопреки ожиданиям, он не блистает роскошью. В его оснащении нет таких привычных сегодня удобств, как ГУР (гидроусилитель руля) и кондиционер. Вместо этого покупатель получает передние электростеклоподъемники, корректор фар, магнитолу, подушку безопасности водителя, центральный замок и стандартный комплект 14-дюймовых колес на стальных дисках с летней резиной.

Под капотом скрывается 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач – типичный представитель «бюджетной» линейки Приор.

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Источник: Drom