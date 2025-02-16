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В России выставили на продажу подержанную Приору по цене Весты: что в ней особенного?

Lada Priora с пробегом 1643 км замечена в продаже в РФ по цене 1,6 млн рублей

На просторах интернет-объявлений России появилась LadaPriora 2012 года выпуска, предлагаемая за баснословные 1 600 000 рублей.

Автомобиль является настоящей «капсулой времени». Пробег всего 1643 километра свидетельствует о том, что двигатель даже не прошел обкатку. Можно представить, как бережно хранился этот автомобиль все эти годы.

Lada Priora
Lada Priora
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Однако, вопреки ожиданиям, он не блистает роскошью. В его оснащении нет таких привычных сегодня удобств, как ГУР (гидроусилитель руля) и кондиционер. Вместо этого покупатель получает передние электростеклоподъемники, корректор фар, магнитолу, подушку безопасности водителя, центральный замок и стандартный комплект 14-дюймовых колес на стальных дисках с летней резиной.

Под капотом скрывается 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач – типичный представитель «бюджетной» линейки Приор.

Lada Priora
Lada Priora
Интерьер Lada Priora
Интерьер Lada Priora
Интерьер Lada Priora

Источник: Drom

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Лежнин Роман
Фото:Drom
Количество просмотров 23
16.02.2025 
Фото:Drom
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-7