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Энергия успеха: таролог объяснила мистический смысл названия нового автобренда

Таролог Миловидова раскрыла сакральный смысл названия российского бренда Tenet

Название отечественного автобренда Tenet представляет собой древний квадрат из слов, одинаково читающихся в обоих направлениях. Набор таких слов-палиндромов обладает мистической силой. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» рассказала гранд-мастер Таро Татьяна Миловидова.

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Квадрат из нескольких слов-палиндромов является частью фразы Sator arepo tenet opera rotas, ее относят к мистицизму раннего христианства, уточняет таролог.

«Но еще в Древнем Риме на двери вешали таблички с изображением квадрата из этих слов в качестве защиты от дурного глаза, бед и неудачи. В контексте использования этого палиндрома для автомобильного бренда очень интересно звучит перевод с латинского», – объясняет гранд-мастер.

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Например, Sator переводится как «человек, обрабатывающий землю, сеятель», у Arepo нет точного перевода, предполагается, что это имя. Tenet означает – «удерживает, управляет, поддержка». Opera трактуется как «работать», а Rotas – «колесо, плуг».

«В итоге мы получаем «сеятель Арепо управляет колесами (плугом)» – весьма актуально для автомобильного бренда», – подчеркивает таролог.

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В контексте проверенной веками мистической картины мира в названии бренда задействованы определенные энергетические потоки, они призваны сформировать успех и власть в управлении процессами, а также обеспечить защиту от проблем и негативных программ, подытожила гранд-мастер Таро.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
14.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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