#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Crown Signia
16 февраля
В Россию привезли новейший экономичный кроссовер Toyota: известна цена
В РФ начали продавать кроссовер Toyota Crown...
Интерьер Oting Паладин
16 февраля
Добротный рамный внедорожник с японскими агрегатами сильно подешевел в России
Дилеры вернули скидку 300 тыс. рублей на...
Wuling Hongguang Mini EV
16 февраля
Очень дешевый китайский Mini поступит в продажу 22 февраля
5-дверный Wuling Hongguang Mini EV будет стоить...

В Россию привезли новый крупный японский седан: достойная и доступная замена Camry

В РФ появилась возможность заказать новый Nissan Altima по цене 2,8 млн рублей

В Росси открыли предзаказ на новый седан D-класса Nissan Altima. Этот автомобиль, выпускаемый на совместном предприятии Nissan-Dongfeng, обещает стать достойной альтернативой таким популярным моделям, как Honda Accord и Toyota Camry.

Одним из самых привлекательных аспектов Nissan Altima является его цена. Стартовая стоимость модели составляет 2 840 000 рублей, что делает её более доступной по сравнению с седаном Москвич 6, который находится в классе ниже. Например, средняя комплектация «Бизнес» Москвича начинается от 2 976 000 рублей, а в топовой версии цена достигает 3 116 000 рублей.

Nissan Altima
Nissan Altima
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

За 2 840 000 рублей покупатели получат версию XL-Upr, которая предлагает впечатляющий набор опций. В стандартную комплектацию входят черно-бежевый кожаный салон, кожаный мульти-руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, функция запуска двигателя с кнопки, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, 17-дюймовые литые диски, а также полностью светодиодная оптика.

Под капотом Nissan Altima установлен 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 156 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Габаритные размеры Nissan Altima составляют 4864x1829x1471 мм, а колесная база равна 2824 мм. Внутреннее пространство Altima позволяет легко разместить пятерых человек, а также предоставляет достаточно места для багажа.

Интерьер Nissan Altima
Интерьер Nissan Altima

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Honda Accord и Toyota Camry уже давно зарекомендовали себя как надежные и комфортные автомобили в D-классе. Однако Nissan Altima, предлагая более доступную цену и богатую комплектацию, может привлечь внимание тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 17
16.02.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0