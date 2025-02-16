В Россию привезли новый крупный японский седан: достойная и доступная замена Camry

В РФ появилась возможность заказать новый Nissan Altima по цене 2,8 млн рублей

В Росси открыли предзаказ на новый седан D-класса Nissan Altima. Этот автомобиль, выпускаемый на совместном предприятии Nissan-Dongfeng, обещает стать достойной альтернативой таким популярным моделям, как Honda Accord и Toyota Camry.

Одним из самых привлекательных аспектов Nissan Altima является его цена. Стартовая стоимость модели составляет 2 840 000 рублей, что делает её более доступной по сравнению с седаном Москвич 6, который находится в классе ниже. Например, средняя комплектация «Бизнес» Москвича начинается от 2 976 000 рублей, а в топовой версии цена достигает 3 116 000 рублей.

Nissan Altima

За 2 840 000 рублей покупатели получат версию XL-Upr, которая предлагает впечатляющий набор опций. В стандартную комплектацию входят черно-бежевый кожаный салон, кожаный мульти-руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, функция запуска двигателя с кнопки, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, 17-дюймовые литые диски, а также полностью светодиодная оптика.

Под капотом Nissan Altima установлен 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 156 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Габаритные размеры Nissan Altima составляют 4864x1829x1471 мм, а колесная база равна 2824 мм. Внутреннее пространство Altima позволяет легко разместить пятерых человек, а также предоставляет достаточно места для багажа.

Интерьер Nissan Altima

Honda Accord и Toyota Camry уже давно зарекомендовали себя как надежные и комфортные автомобили в D-классе. Однако Nissan Altima, предлагая более доступную цену и богатую комплектацию, может привлечь внимание тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества.

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Источник: Автоновости дня