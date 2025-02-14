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Раскрыты внешность и цена «народного» автомобиля Volkswagen

Volkswagen распространил изображения «народного» электрокара ID. One

Концерн Volkswagen обнародовал изображение нового бюджетного автомобиля, получившего прозвище «народный». Предполагается, что автомобиль будет стоить в Европе €20 тыс. (2 млн рублей по текущему курсу).

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Новая модель будет создана на укороченной платформе MEB и получит электрическую силовую установку. В серию новинка пойдет под названием Id.One или Id.1. Вероятно, это будет компактный пятидверный хетчбэк, он придет на замену модели up.

Автомобиль получит прямоугольные светодиодные фары с 3D-графикой. Вместе со светящимся логотипом Volkswagen они будут интегрированы в черную решетку радиатора, а также вертикально расположенные тонкие дневные ходовые огни.

Volkswagen ID One
Volkswagen ID One
Volkswagen ID One

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Carscoops.com

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 6
14.02.2025 
Фото:Carscoops
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