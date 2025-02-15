Семь российских аэропортов ввели ограничения полетов

Семь российских аэропортов временно приостановили работу утром 15 февраля

Утром 15 февраля семь российских аэропортов – Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Калуга, Саратов и Ульяновск – временно приостановили свою работу.

Росавиация официально подтвердила информацию. Хотя ограничения были относительно кратковременными (в Волгограде и Саратове они были сняты примерно через 40 минут), это событие вызвало волну вопросов у пассажиров и общественности.

Официальная причина, озвученная Росавиацией – обеспечение безопасности полетов. Конкретные обстоятельства, приведшие к принятию такого решения, не раскрываются.

Возможно, причиной стали погодные условия, технические неполадки или другие непредвиденные обстоятельства, требующие временной приостановки работы аэропортов для проведения необходимых проверок и обеспечения безопасности воздушного пространства.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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Источник: Российская газета