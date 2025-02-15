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Японские тюнеры придумали, как превратить бюджетный спорткар в агрессивный Porsche

Ателье HeartBeat выпустило уникальный боди-кит для Mazda MX-5 в стиле Porsche

Mazda MX-5, или «Миата» – легендарный родстер, покоривший сердца миллионов своей доступностью и задорным характером. Однако, даже эта культовая машина может со временем утратить свою уникальность, растворившись в потоке однотипных автомобилей.

Японское тюнинг-ателье HeartBeat предлагает кардинальное решение этой проблемы, предлагая владельцам первого поколения MX-5 (NA) превратить свой автомобиль в стилизованный под Porsche экстремальный спорткар.

Mazda MX-5 в боди-ките HeartBeat
Mazda MX-5 в боди-ките HeartBeat
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Сердцем проекта является эксклюзивный боди-кит, разработанный с явным вдохновением от классических, «заряженных» моделей Porsche. Забудьте о милой и дружелюбной «Миате». HeartBeat предлагает бескомпромиссный, агрессивный образ, вызывающий ассоциации с гоночными треками и легендарными победами.

Трансформация затрагивает практически каждый элемент кузова. Новые крылья, заметно расширяющие колею, придают автомобилю более низкую и агрессивную посадку. Вместо привычных выдвижных фар Mazda MX-5, HeartBeat интегрирует в новые крылья фары от классических моделей MINI.

Mazda MX-5 в боди-ките HeartBeat
Mazda MX-5 в боди-ките HeartBeat

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Новый капот с выраженными воздухозаборниками не только улучшает внешний вид, но и намекает на мощный двигатель, скрывающийся под ним (хотя, стоит отметить, что сам двигатель, естественно, остается оригинальным). Воздухозаборники не только стилистический элемент – они улучшают охлаждение двигателя, особенно при активной езде. Возможна окраска капота в контрастный цвет, что ещё больше усиливает эффект.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 151
15.02.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Mazda Mx-5

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