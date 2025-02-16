Полный привод, мощный мотор, просторный салон — отличный внедорожник Toyota привезли в РФ

Российские дилеры привезли внедорожник Toyota Sequoia TRD Pro за 16,5 млн рублей

Российский рынок внедорожников пополнился настоящим гигантом – Toyota Sequoia TRD Pro. Автомобиль имеет внушительные габариты – 5286 х 2022 х 1974 мм и колесную базу 3099 мм, превосходящую базу Land Cruiser 300 почти на 25 сантиметров.

Сердцем Sequoia TRD Pro является гибридная силовая установка i-FORCE MAX, основанная на 3,5-литровом двигателе V6. Эта технологически продвинутая система выдает впечатляющие 437 л.с., обеспечивая динамику, достойную флагманского внедорожника. Мощь двигателя передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, гарантируя уверенное движение по любому бездорожью.

Toyota Sequoia

Усиленная подвеска и тормоза, увеличенный клиренс – все это говорит о готовности Sequoia TRD Pro к самым суровым испытаниям. Система полного привода обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, позволяя преодолевать сложные участки пути с легкостью.

Двухзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений с подогревом и вентиляцией передних кресел, создают атмосферу роскоши и уюта. Большие экраны с диагональю 12,3 дюйма (цифровая панель приборов) и 14 дюймов (медиасистема) обеспечивают полный контроль над автомобилем и доступ к широкому спектру функций. В оснащении также входит премиальная акустическая система JBL.

Интерьер Toyota Sequoia

Toyota Sequoia TRD Pro оснащена целым рядом современных систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему контроля слепых зон. Цена вопроса – 16,5 миллионов рублей.

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Источник: SpeedMe