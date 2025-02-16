#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая эра рулевого управления: автомобили будущего лишатся рулевой колонки
16 февраля
Новая эра рулевого управления: автомобили будущего лишатся рулевой колонки
Toyota, Nio и GM оснастят свои будущие модели...
Интерьер Toyota Venza
16 февраля
Новый надежный кроссовер Toyota предлагают в России по цене дешевле «китайцев»
У российских дилеров появилась новая Toyota...
Интерьер Bentley S1
16 февраля
Мечта коллекционера: редчайший классический Bentley появился в продаже в России
Bentley S1 1958 года выставлен на продажу в...

Полный привод, мощный мотор, просторный салон — отличный внедорожник Toyota привезли в РФ

Российские дилеры привезли внедорожник Toyota Sequoia TRD Pro за 16,5 млн рублей

Российский рынок внедорожников пополнился настоящим гигантом – Toyota Sequoia TRD Pro. Автомобиль имеет внушительные габариты – 5286 х 2022 х 1974 мм и колесную базу 3099 мм, превосходящую базу Land Cruiser 300 почти на 25 сантиметров.

Сердцем Sequoia TRD Pro является гибридная силовая установка i-FORCE MAX, основанная на 3,5-литровом двигателе V6. Эта технологически продвинутая система выдает впечатляющие 437 л.с., обеспечивая динамику, достойную флагманского внедорожника. Мощь двигателя передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, гарантируя уверенное движение по любому бездорожью.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

Усиленная подвеска и тормоза, увеличенный клиренс – все это говорит о готовности Sequoia TRD Pro к самым суровым испытаниям. Система полного привода обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, позволяя преодолевать сложные участки пути с легкостью.

Двухзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений с подогревом и вентиляцией передних кресел, создают атмосферу роскоши и уюта. Большие экраны с диагональю 12,3 дюйма (цифровая панель приборов) и 14 дюймов (медиасистема) обеспечивают полный контроль над автомобилем и доступ к широкому спектру функций. В оснащении также входит премиальная акустическая система JBL.

Интерьер Toyota Sequoia
Интерьер Toyota Sequoia

Toyota Sequoia TRD Pro оснащена целым рядом современных систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему контроля слепых зон. Цена вопроса – 16,5 миллионов рублей.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 12
16.02.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0