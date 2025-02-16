Мечта коллекционера: редчайший классический Bentley появился в продаже в России

Bentley S1 1958 года выставлен на продажу в Одинцово за 20 млн рублей

В мире автолюбителей и коллекционеров старинных автомобилей настоящий восторг вызвало недавнее объявление о продаже уникального ретро-седана Bentley S1 1958 года выпуска.

Этот автомобиль, выставленный на платформе Авито Авто, привлекает внимание не только своим статусом раритета, но и впечатляющими характеристиками. Продавец из Московской области просит за него 20 000 000 рублей.

Bentley S1

Bentley S1 – это символ элегантности и роскоши, который производился с 1955 по 1959 годы. За это время с конвейера сошло всего около 3,5 тысяч автомобилей данной модели. Важно отметить, что на протяжении большей части 20-го века Bentley была дочерней компанией Rolls-Royce, и S1 стала практически точной копией знаменитого Rolls-Royce Silver Cloud, известного своим безупречным стилем и качеством.

Представленный Bentley S1 имеет пробег всего 700 километров, что делает его практически новым для своего возраста. Автомобиль окрашен в изысканный кофейный цвет, который подчеркивает его статус и элегантность. Под капотом находится 135-сильный бензиновый двигатель объемом 4,9 литра, который в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает разгон до 100 км/ч за 18,9 секунды. Максимальная скорость этого автомобиля достигает 166 км/ч, что для ретро-модели является впечатляющим показателем.

Интерьер Bentley S1

Дизайн Bentley S1 сразу приковывает внимание благодаря вытянутой форме кузова с низким профилем, крупной вертикальной решетке радиатора, большим круглым фарам и хромированным бамперам. Шасси с увеличенной колесной базой обеспечивает повышенную устойчивость и маневренность, а также способствует плавности хода.

Интересно, что четырехдверная спортивная версия Bentley S1, известная как S1 Continental Flying Spur, принадлежала легендарному режиссеру Альфреду Хичкоку, который выбрал редкую модель с левым расположением руля. В 2024 году этот автомобиль был продан на аукционе за более чем 300 000 долларов.

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Источник: Avito