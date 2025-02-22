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Улучшить навыки езды на мотоцикле поможет цифровой наставник
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Улучшить навыки езды на мотоцикле поможет цифровой наставник
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Улучшить навыки езды на мотоцикле поможет цифровой наставник

Компания Yamaha проверила, как работает цифровой наставник мотоциклиста

Мотоциклисты зачастую высоко оценивают свои навыки вождения, но такая самооценка не всегда объективна. Чтобы обеспечить безопасность на дороге, важно постоянно проверять и улучшать свои навыки и умения.

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На помощь могут прийти мобильные приложения, действующие как цифровые наставники. Они предоставляют обратную связь, советы и поощрения, что значительно влияет на стиль вождения и повышает уровень безопасности.

Компания Yamaha провела исследование, чтобы оценить реальную эффективность одного такого цифрового помощника в обучении мотоциклистов. В эксперименте участвовали мужчины и женщины различных возрастов и с разным опытом вождения. В течение двух месяцев они регулярно проезжали установленное расстояние, пользуясь приложением, которое собирало данные об их вождении.

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Приложение анализировало индивидуальное поведение мотоциклистов и выдавало рекомендации для его улучшения.

Участники получали обратную связь о безопасных и опасных маневрах, а также могли зарабатывать баллы за достижения.

В результате использования приложения было замечено снижение количества опасных дорожных ситуаций и более безопасное поведение байкеров на дороге. Это отметили и сами участники эксперимента.

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60% признались, что скорректировали свои навыки вождения благодаря использованию мобильного приложения.

Вероятно, такие приложения не помешали бы и автомобилистам, которые порой также переоценивают свои возможности.

Источник: Auto-Mediaportal

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Алексеева Елена
Фото:Yamaha
22.02.2025 
Фото:Yamaha
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