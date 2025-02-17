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«Китайца» расплющило между двух поездов

В ТиНАО каршеринговый кроссовер Chery застрял на железнодорожных путях

В минувшую субботу 15 февраля в поселении Вороновское (ТиНАО, Новая Москва) произошло серьезное ДТП с участием китайского кроссовера Chery, принадлежащего компании каршеринга. Как сообщила Госавтоинспекция Москвы, автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд и застрял на путях.

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Очевидно, машина простояла на рельсах какое-то время, после чего ее смяло между двух грузовых железнодорожных составов, двигавшихся в противоположных направлениях.

Вечером после происшествия в столичной ГАИ сообщали, что водитель и пассажиры, по имеющейся информации, успели покинуть салон машины до момента столкновения. Ну а автомобиль, разумеется, превратился в груду искореженного металла.

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Теперь Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии. Интересно было бы узнать, каким образом находящиеся в городской черте железнодорожные пути, причем строго в месте регулируемого ж/д переезда, оказались непреодолимым препятствием для кроссовера. Есть ли тут вина водителя или стоит повнимательнее присмотреться к самому ж/д переезду и сотрудникам тех служб, от которых зависит его состояние?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Иннокентий Кишкурно
17.02.2025 
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