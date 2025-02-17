Выручка «Газпром нефти» составила более 4 трлн рублей в 2024 году

Компания отчиталась о результатах работы в 2024 году

По итогам года достигнуты рекорды по производственным и экономическим показателям. Выручка достигла 4,1 трлн рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 480 млрд рублей.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков:

«Газпром нефть» полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год. Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьёзных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы.

Обеспечен рекордный рост добычи и переработки. Так, дочерняя организация компании «Газпромнефть - смазочные материалы» в три раза увеличила выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники. Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП) в Омске компания нарастила производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами и перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской базы.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец отметил, что расширение ассортимента компании происходит преимущественно за счет премиального сегмента.

«Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь – за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники. Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов – ГИПД – мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год», – рассказал Анатолий Скоромец.