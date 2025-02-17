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Татарстан вошел в число лидеров среди регионов РФ по выписанным штрафам

ГАИ: сумма собранных в России в 2024 году штрафов превысила 176 млрд рублей

Сумма штрафов, выписанных в 2024 году автовладельцам за нарушения правил дорожного движения, составила 176,3 млрд рублей. Такую отчетность обнародовала Госавтоинспекция РФ. Большая часть штрафов выписана на основании данных с дорожных камер фото- и видеофиксации.

На протяжении 2024 года сотрудники ГАИ возбудили более 255 млн административных дел за нарушения ПДД, причем 236,6 млн из них оформлены на собственников транспортных средств. В общей сложности на основании данных автоматических комплексов выписано штрафов на 149,2 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял140,9 млрд рублей.

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Больше всего штрафов было выписано в Москве (42,9 млн), Подмосковье (41,6 млн) и Татарстане (9,3 млн). По общей сумме наказаний топ-рейтинг тоже возглавляют Москва и Московская область, всего автовладельцам этих регионов выписали штрафов на 33,3 и 25,3 млрд рублей соответственно. Замыкает топ-3 Новосибирская область с показателем 8,9 млрд рублей.

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
17.02.2025 
Фото:Depositphotos
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